Мілла Йовович приголомшила казковою фотосесією з донькою-красунею

Акторка Мілла Йовович з дочкою. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович порадувала підписників фотосесією зі своєю 15-річною донькою. Зірка разом з Евер Андерсон знялися у розкішній модній кампанії.

Фото акторка опублікувала у своєму Instagram.

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Йовович з дочкою приміряла казкові сукні від бренду Rodarte. У вбрані з весняної колекції актора з дочкою виглядали справжніми принцесами: яскраві кольори, неймовірне оздоблення та оригінальні кольори.

Акторка Мілла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Дочка акторки Мілли Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Дочка акторки Мілли Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Ви всі можете уявити, як це дивовижно, коли вас разом із дочкою показують у найновіших шедеврах. Дякую, що подарували мені такі незабутні емоції та ці фото", — написала Йовович.

Нещодавно акторка з коханим, режисером Полом Андерсоном, відсвяткувала річницю весілля. 22 серпня виповнилося 14 рокв їхньому союзу. Мілла показала рідкісне фото родини у повному складі: чоловіка та трьох дочок.

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