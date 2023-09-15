Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Самая дикая фотосессия: дочь Миллы Йовович предстала в впечатляющих образах arrow

Самая дикая фотосессия: дочь Миллы Йовович предстала в впечатляющих образах

15 сентября 2023 16:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самая дикая фотосессия: дочь Миллы Йовович предстала в впечатляющих образах
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, делает карьеру в качестве модели. Девушка снялась для глянца The Pop.

Фото Эвер запостила в социальной сети.

Читайте также:

Яркие образы звездной дочери

Эвер в фотосессии предстала в нескольких кардинально противоположных луках: яркий макияж, женственные платья, парик изменили его до неузнаваемости.

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

"Это была самая дикая и самая крутая фотосессия в жизни!" — прокомментировала фотосессию Эвер и поблагодарила команду за работу.

Впервые Эвер увидели в роли Наташи Романофф в фильме "Черная вдова", а недавно как Венди Дарлинг в картине "Питер Пен". Молодая актриса в возрасте 9 лет снялась для обложки Vogue Bambini. Несколько лет спустя она была музой модного показа Miu Miu осень/зима 2023-2024. А недавно дебютировала с мамой на Венецианском кинофестивале.

Ранее Милла Йовович с 15-летней дочерью примеряла сказочные платья от бренда Rodarte. В наряде из весенней коллекции актриса с дочерью выглядели настоящими принцессами: яркие цвета, невероятная отделка и оригинальные цвета.

Напомним, Ким Кардашьян в сияющем платье затмила Николь Кидман и голливудских див на званом ужине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз