Самая дикая фотосессия: дочь Миллы Йовович предстала в впечатляющих образах

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, делает карьеру в качестве модели. Девушка снялась для глянца The Pop.

Фото Эвер запостила в социальной сети.

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Эвер в фотосессии предстала в нескольких кардинально противоположных луках: яркий макияж, женственные платья, парик изменили его до неузнаваемости.

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

"Это была самая дикая и самая крутая фотосессия в жизни!" — прокомментировала фотосессию Эвер и поблагодарила команду за работу.

Впервые Эвер увидели в роли Наташи Романофф в фильме "Черная вдова", а недавно как Венди Дарлинг в картине "Питер Пен". Молодая актриса в возрасте 9 лет снялась для обложки Vogue Bambini. Несколько лет спустя она была музой модного показа Miu Miu осень/зима 2023-2024. А недавно дебютировала с мамой на Венецианском кинофестивале.

Ранее Милла Йовович с 15-летней дочерью примеряла сказочные платья от бренда Rodarte. В наряде из весенней коллекции актриса с дочерью выглядели настоящими принцессами: яркие цвета, невероятная отделка и оригинальные цвета.

Напомним, Ким Кардашьян в сияющем платье затмила Николь Кидман и голливудских див на званом ужине.