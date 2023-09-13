Солістка Spice Girls з дочкою презентувала нову лінійку вишуканого спіднього

Солістка Spice Girls Мел Бі з дочкою. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Співачка Мел Бі та її донька Фенікс Чі Гулзар знялись разом у кампанії Pour Moi Own Your Confidence. 48-річна зірка Spice Girls вразила бездоганною фігурою у спідньому.

Про це пише Daily Mail.

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Фотосесія Мел Бі

Мел Бі також виховує 16-річну Ангелу Айріс Мерфі Браун і 11-річну Медісон. Нова кампанія, в рамках якої будуть пожертви на користь Women’s Aid, присвячена жінкам, які відстоюють впевненість у своєму тілі.

Солістка Spice Girls Мел Бі. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі з дочкою. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі з дочкою. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі з дочкою. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі з дочкою. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі з дочкою. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солістка Spice Girls Мел Бі. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Дочь Мел Бі. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Мама з донькою позувала у мереживній білизні, спортивних комплектах та піжамах.

Мел розповіла раніше, що "постійно" їла під час карантину через коронавірус.

"Під час Covid я багато набрала ваги. Я багато була вдома, постійно їла, і почувалася комфортно, бо не виходила на вулицю. Тож на початку цього року я вирішила, що просто повернуся до себе. До того, як я вийшла заміж, я постійно або ходила в спортзал, або харчувалася правильно. Я дуже активно займалася своїм тілом, думками і багато займався медитацією", — розповідала раніше співачка.

Раніше Вікторія Бекхем переспівала легендарний хіт Spice Girls в караоке.

Нагадаємо, донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен, відсвяткувала свій 12-й день народження. З цієї нагоди Девід та Вікторія ніжно привітали дівчинку.