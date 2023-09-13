Солістка Spice Girls з дочкою презентувала нову лінійку вишуканого спіднього
Співачка Мел Бі та її донька Фенікс Чі Гулзар знялись разом у кампанії Pour Moi Own Your Confidence. 48-річна зірка Spice Girls вразила бездоганною фігурою у спідньому.
Про це пише Daily Mail.
Фотосесія Мел Бі
Мел Бі також виховує 16-річну Ангелу Айріс Мерфі Браун і 11-річну Медісон. Нова кампанія, в рамках якої будуть пожертви на користь Women’s Aid, присвячена жінкам, які відстоюють впевненість у своєму тілі.
Мама з донькою позувала у мереживній білизні, спортивних комплектах та піжамах.
Мел розповіла раніше, що "постійно" їла під час карантину через коронавірус.
"Під час Covid я багато набрала ваги. Я багато була вдома, постійно їла, і почувалася комфортно, бо не виходила на вулицю. Тож на початку цього року я вирішила, що просто повернуся до себе. До того, як я вийшла заміж, я постійно або ходила в спортзал, або харчувалася правильно. Я дуже активно займалася своїм тілом, думками і багато займався медитацією", — розповідала раніше співачка.
Раніше Вікторія Бекхем переспівала легендарний хіт Spice Girls в караоке.
Нагадаємо, донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен, відсвяткувала свій 12-й день народження. З цієї нагоди Девід та Вікторія ніжно привітали дівчинку.