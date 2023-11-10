Найдорожча акторка відреагувала на чутки про роман з розлученим Кевіном Костнером

Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Акторка Різ Візерспун і Кевін Костнер не зустрічаються. Зіркам приписали бурхливий роман, адже обоє пережили нещодавно процес розлучення.

Про це пише Daily Mail.

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Чутки навколо 47-річної зірки "Блондинки в законі", яка розлучилася з Джимом Тотом у квітні, та 68-річного актора "Єллоустоун", який завершив своє розлучення з Крістін Баумгартнер минулого місяця, почали ширитися в Інтернеті після того, як Костнера помітили, як він купував подарунки жінці. Тоді один фанат написав у соцімережі: "Різ Візерспун зустрічається з Кевіном Костнером!!!!", а другий прокоментував: "Кожному потрібна любов! Чому б не Різ Візерспун і Кевін Костнер?".

Однак представник Різ, яку визнали найдорожчою актрисою року, сказав: "Ця історія повністю сфабрикована і не відповідає дійсності".

Підливаючи масла у вогонь, ведучий подкастів Роб Шутер також запустив опитування під назвою: "За чутками, Кевін Костнер разом з Різ Візерспун. Тобі подобається ця нова пара?".

Зірка "Блондинки в законі" офіційно подала на розлучення з Тотом ще в квітні, через тиждень після оголошення про розірвання шлюбу. Причиною їх розриву вона назвала непримиренні розбіжності. Це друге розлучення Різ. Раніше вона розлучилася з 48-річним Райаном Філіпе у 2008 році після семирічного шлюбу. Експодружжя виховує двох дітей: доньку Аву, 23, і сина Дікона, 19.

Тоді як Кевін розлучився зі своєю 49-річною дружиною Крістін у травні 2023 року після 18 років шлюб. У вересні вони нарешті врегулювали розлучення після довгої та публічної суперечки. Кевін і Крістін почали зустрічатися в 1998 році і одружилися на його ранчо в Аспені в 2004 році. У пари троє дітей: 16-річний Кейден, 15-річний Хейс і 13-річна Грейс. У нього є діти Енні, 39, Лілі, 37, Джо, 35, і Ліма, 27, від його першої дружини Сінді.

Нагадаємо, стали відомі подробиці розлучення найвисокооплачуваної акторки Різ Візерспун.

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