Самая дорогая актриса отреагировала на слухи о романе с разведенным Кевином Костнером

Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Актриса Риз Уизерспун и Кевин Костнер не встречаются. Звездам приписали бурный роман, потому что оба пережили недавно процесс развода.

Об этом пишет Daily Mail.

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Слухи вокруг 47-летней звезды "Блондинки в законе", которая рассталась с Джимом Тотом в апреле, и 68-летнего актера "Еллоустоун", завершившего свой развод с Кристин Баумгартнер в прошлом месяце, начали распространяться в Интернете после того, Костнера заметили, вовремя того как он покупал подарки женщине. Тогда один фанат написал в соцсети: "Рез Уизерспун встречается с Кевином Костнером!!!!", а второй прокомментировал: "Каждому нужна любовь! Почему бы не Риз Уизерспун и Кевин Костнер?".

Однако представитель Риз, которую признали самой дорогой актрисой года, сказал: "Эта история полностью сфабрикована и не соответствует действительности".

Подливая масла в огонь, ведущий подкастов Роб Шутер также запустил опрос под названием: "По слухам, Кевин Костнер вместе с Риз Уизерспун. Тебе нравится эта новая пара?".

Звезда "Блондинки в законе" официально подала на развод с Тотом еще в апреле, через неделю после объявления о расторжении брака. Причиной их разрыва она назвала непримиримые разногласия. Это второй развод Риз. Ранее она рассталась с 48-летним Райаном Филиппе в 2008 году после семилетнего брака. Екс-супруги воспитывают двоих детей: дочку Аву, 23, и сына Дикона, 19.

Кевин расстался со своей 49-летней супругой Кристин в мае 2023 года после 18 лет брак. В сентябре они наконец-то урегулировали развод после долгого и публичного спора. Кевин и Кристин начали встречаться в 1998 году и поженились на его ранчо в Аспене в 2004 году. У пары трое детей: 16-летний Кейден, 15-летний Хейс и 13-летняя Грейс. У него еще есть дети Энни, 39, Лили, 37, Джо, 35, и Лима, 27, от его первой жены Синди.

Напомним, стали известны подробности развода самой высокооплачиваемой актрисы Риз Уизерспун.

Раньше самая богатая актриса в гламурных образах снялась для модного глянца.