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Найбагатша акторка у гламурних образах знялась для модного глянцю

14 липня 2023 13:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Найбагатша акторка у гламурних образах знялась для модного глянцю
Акторка Різ Візерспун. Фото: harpersbazaar.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Різ Візерспун знялася для обкладинки модного журналу. Зірка приміряла вбрання від культовух модних марок у стильній фотосесії.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Візерспун вирала для фотосесії сукні та блузи від Dior, Carolina Herrera, Louis Vuitton та прикраси від Tiffany & Co. В інтерв'ю Різ сказала, що для неї важливо висловити свою думку про те, що вона відчуває.

"Раніше, коли я розлучалася, "жовті" ЗМІ розповідали людям про те, як я почуваюся або як я переживаю, і це було абсолютно неконтрольовано. Щоб мати можливість безпосередньо говорити з людьми про те, що відбувається в моєму житті, мені потрібно вміти говорити своїм власним голосом і не дозволяти комусь іншому контролювати те, що відбувається", — поділилася актриса.

 

Акторка Різ Візерспун. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Різ Візерспун. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Різ Візерспун. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Різ Візерспун. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Різ Візерспун. Фото: harpersbazaar.com

Різ цього року потрапила до списку актрис, які заробляють найбільше. Статки актриси Різ Візерспун оцінюються в 440 млн доларів. 2021 року вона продала акції своєї компанії. Багато приносять зірці гонорари за ролі на телебаченні. За 10 серій "Ранкового шоу" актриса отримала 20 мільйонів доларів. До речі, Різ вже посідала перше місце в рейтингу 2021 року.

Нагадаємо, співачка Селін Діон продовжує битву з неврологічним розладом. Хвороба стала на заваді її світовому турне.

Раніше стало відомо, що Елтон Джон минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.

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