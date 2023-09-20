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"У нього була вся влада": стало відомо, чим закінчилося розлучення Кевіна Костнера

20 вересня 2023 13:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"У нього була вся влада": стало відомо, чим закінчилося розлучення Кевіна Костнера
Актор Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер. Фото: instagram.com/people/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Крістін Баумгартнер залагодила шлюборозлучний процес з Кевіном Костнером. Пара нарешті дійшла домовленості.

Про це пише Daily Mail.

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Друзі Крістін розповіли, що вона втомилася від "війни" з колишнім чоловіком. До того ж, якщо б вона не пішла на його умови, то мала сплатити йому більше мільйона доларів.

"У Крістін насправді не було іншого вибору, як погодитися, оскільки Кевін мав всю владу. Якби вона продовжувала битися, то ризикувала б втратити все. Крістін сказала, як є, так є. Щоб не бігати по судах і не мати безсонних ночей. Вона сказала, що для дітей це перемога, тому що жодна дитина не хоче проходити через це. Вона була тією, хто з самого початку хотів вирішити питання поза судом. Вона ніколи не хотіла цього цирку. Це був справжній кошмар, і тепер вона просто хоче рухатися далі, почати все заново і перетворити свій новий будинок на домівку", — говорить джерело з оточення Крістін.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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68-річний актор і його 49-річна дружина були втягнуті в багатомісячну судову війну, яка несподівано завершилася після того, як стало відомо, що Баумгартнер мала віддати понад 400 000 доларів для оплати судових витрат.

У спільній заяві Костнера і Баумгартнер, наданій DailyMail.com, йдеться: "Кевін і Крістін Костнер прийшли до мирного та взаємно погодженого вирішення всіх питань, що стосуються їхнього шлюборозлучного процесу".

Нагадаємо, суд призначив Кевіну Костнеру нову суму аліментів.

Раніше ексдружину Костнера, яка вимагає від нього гроші, побачили з дорогою сумочкою.

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