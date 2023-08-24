Самая дорогая модель мира полностью разделась в рекламе модного бренда

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Самая высокооплачиваемая модель Кендалл Дженнер продемонстрировала свою невероятную фигуру, снявшись в новой кампании Stella McCartney Winter 2023. Фотосессия получилась достаточно откровенной.

Снимки появились на странице компании Stella McCartney в Instagram.

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Фотографом кампании был Харли Вером. Съемка прошла во Франции. Модель позировала среди белых коней топлесс, демонстрируя аксессуары марки.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Говоря о работе Кендалл для кампании, Стелла Маккартни сказала: "Я знала, что "девушка Стелла" в этом сезоне должна любить лошадей так же, как я. Кендалл ездит верхом с детства, как и я, и имеет собственное ранчо. Вы можете увидеть, как ей легко в окружении этих чувствительных существ, и им просто с ней".

Кендалл младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Модель не единственная в семье, у которой неплохие заработки.

Марку белья Ким Кардашян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, Ким Кардашьян в блестящем бикини покаталась на велосипеде.

Ранее Ким Кардашьян без макияжа подловили у офиса пластического хирурга.