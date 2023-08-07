Кім Кардаш'ян без макіяжу підловили біля офісу пластичного хірурга

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян бачили під час походу до кабінету пластичного хірурга в Беверлі-Хіллз. Знаменитість без макіяжу ховалася під чорним капюшоном.

Про це пише Daily Mail.

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Заперечувала, що робила операції

Кожна жінка в родині Кардашьян-Дженнер стикалися з звинуваченнями в пластичних операціях з моменту прем'єри першого епізоду їхнього серіалу у 2007 році. Хоча сама Кім часто заперечувала, що коли-небудь лягала під ніж, вона нарешті визнала, що половина її м’язів шиї, "ймовірно, ботоксована…".

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян біля офісу пластичного хірурга. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян біля офісу пластичного хірурга. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян біля офісу пластичного хірурга. Фото: BACKGRID

На веб-сайті Diamond Face Institute засновник KKW Beauty входить до числа найкращих клієнтів-зірок доктора Даймонда.

Хоча сам доктор Даймонд не говорив про пластичну операцію засновниці KKW Skin у своїй клініці, він все ж поділився відео Кім і Кортні Кардаш’ян, які роблять комбіновані процедури, які передбачають проколювання шкіри пацієнта. Потім медичний працівник, який проводив лікування, продовжував використовувати кров пацієнта для догляду за обличчям.

"Кардаш’ян є великими прихильниками наших комбінованих процедур з догляду за шкірою", — прокоментував лікар виданню Stylish, але не розповів, чи користувалися сестри філлерами.

Кім вже спростувала чутки про те, що робила ринопластику:

"Я ніколи не робила цього. Усі думали, що це не так, а я сказав, що зачекайте, доки у мене будуть діти, тому що справжні риси стануть очевидними", — розповіла Кім.

Під час інтерв’ю Allure у 2022 році вона продовжувала заперечувати чутки про пластичну хірургію.

"Я ніколи не нарощувала вії. Я ніколи нічого не робила. У мене сьогодні крапля туші. Я ніколи не робила вилиці. Я ніколи не збільшувала губи. Я завжди хочу виглядати відповідно своєму віку. Настає момент, коли ви зайшли занадто далеко — багато ботоксу та філлерів, занадто багато косметичної роботи. Немає нічого гіршого", — заявила Кім.

Нагадаємо, невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів.

Раніше хірурги розповіли правду, скільки пластичних операцій зробила Кайлі Дженнер.