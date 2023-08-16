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Пишнотіла Кім Кардаш'ян у блискучому бікіні покаталася на велосипеді

16 серпня 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пишнотіла Кім Кардаш'ян у блискучому бікіні покаталася на велосипеді
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян продемонструвала свою неймовірну фігуру. Красуня знялась у золотому купальнику під час відпочинку в Італії.

42-річна знаменитість показала фото в Instagram.

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Кім показала свою фігуру в бікіні, яке ефектно демонструвало її пишні форми, коли вона насолоджувалася нічним купанням.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардашьян є експертом з купальників, і має свою колекцію SKIMS Swim. На фото Кім позує у крихітному бікіні від Dolce & Gabbana ціною 695 доларів.

"Нічне купання в Апулії", — підписалаз знімки зірка.

Раніше Кім відверто розповідала про свою фізичну форму Vogue, як вона тренується сім днів на тиждень.

ЗМІ також повідомили, що Кім спить лише п'ять годин. Телеведуча пoділилася, що відчуває себе "в найкращій формі, яку мала у житті". Засновниця SKIMS пояснила, як вона тренується по дві години щодня з тренером протягом 5-6 днів на тиждень.

Раніше Сальма Гайєк "засвітила" фігуру на розкішній яхті.

Нагадаємо, 60-річна Демі Мур у бікіні приголомшила результатом від занять йогою та терапії п'явками.

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