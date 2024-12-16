Король лев Муфаса, Різдво на Алясці та інші гучні прем'єри в кінотеатрах

Постер фільму "Муфаса: Король Лев". Фото: Instagram/lionking

Цього тижня в український кінопрокат виходять шість стрічок. Серед них, зокрема, приквел анімаційної стрічки "Король Лев" та канадська романтична комедія про Різдво на Алясці.

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Муфаса: Король Лев (США)

Пригодницька драма є одночасно продовженням мультфільму "Король Лев" 2019 року та його приквелом. Режисером проєкту став Баррі Дженкінс, для якого це перший анімаційний фільм у його кар’єрі.

За сюжетом, у короля Сімби народився син. Юне левеня теж колись стане лідером, тож має добре знати історію свого роду. Колись давно маленьке та беззахисне левеня-сирота шукало когось, хто дав би йому прихисток. Нова родина знайшлася. Хлопчика на ім’я Муфаса прийняли та виховали як рідного сина у родині тодішнього короля.

Крейвен-мисливець (США)

Фантастичний пригодницький бойовик — новий фільм у кіновсесвіті Людини Павука від Sony. Суперзлодія вигадали Стен Лі та Стів Дітко. Персонаж вперше з’явився на сторінках коміксів у 1964 році як супротивник Людини Павука.

За сюжетом, досвідчений мисливець Крейвен не шкодує ані зусиль, ані часу коли задумав вислідити і вбити свою здобич. Але мова не про тварин — його жертвами стають люди. У головних ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Аріана ДеБос, Фред Гегінґер, Алессандро Нівола, Рассел Кроу.

Чорне таксі (США)

За сюжетом фільму жахів, наприкінці вечері з друзями Патрік, який звик усе контролювати, оголосив про заручини з Енн. Це засмутило та збентежило не тільки дівчину, а й її подругу, яка давно радила Енн піти від хлопця. Деспотичний Патрік наполіг на тому, що їхатиме додому разом з Енн, хоча вона воліла б повернутися додому сама.

Таксист, до якого вони сіли у машину, спершу намагався жартувати та якось розважати своїх пасажирів — настільки очевидною була напруга між Енн та Патріком. Втім, далі все пішло шкереберть. У головних ролях: Нік Фрост, Сіннове Карлсен, Люк Норріс, Джордж Букарі, Тіллі Вудворд.

Різдво на Алясці (Канада)

За сюжетом ромкома двоє журналістів, Меган та Олівер, претендують на одне підвищення. Вони є конкурентами. З наближенням зимових свят Меган почала виконувати список різдвяних бажань свого маленького сина. Тим часом Олівер переживає не найкращі часи свого шлюбу і разом із сином вирушає в гості до сестри.

4 дні до Різдва (Іспанія, Велика Британія, Канада)

У мультфільмі вулиці міст сяють вогнями гірлянд та звідусіль лунає святкова музика. У помешканнях тривають останні приготування перед святами. Заклопотаний у ці дні і Санта. Наближається ніч, коли він має встигнути доставити подарунки безлічі дітей. Втім за 4 дні до свята Санта падає та вдаряється головою.

Давній демон: Останній подих (Таїланд)

Фентезійна мелодрама та жахи є продовженням однойменного фільму, що вийшов на екрани у 2019 році. Сюжетна лінія обох фільмів побудована на легенді, спільній для країн Південно-Східної Азії. Давні міфи розповідають про жінок, які щоночі перетворюються на привидів.

Їхні голови разом із внутрішніми органами відділяються від тіл та нишпорять околицями у пошуках їжі. У головних ролях: Чанья Макклорі, Крітсанапум Пібулсонграма, Пол Спурр'є, Крісада Сукосол Хлоп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали про п’ятірку фільмів, які зараз збирають мільйони доларів в прокаті США.