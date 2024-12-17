Лучшие сериалы 2024 на Netflix — что посмотреть

Сериал "Бриджертоны 3". Фото: скриншот

Надвигаются праздничные выходные и, наконец, есть время, чтобы просмотреть лучшие киношедевры. В этом году стриминговая платформа Netflix выпустила немало интересных сериалов — о любви, конце света, паранормальном расследовании и не только.

Рейтинг самых лучших проектов составляли редакторы портала mashable.

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Мертвые мальчики-детективы

Два мальчика-призрака раскрывают преступления. Школьник Эдвин Пэйн и панк Чарльз Роуленд работают с помощью приятеля-экстрасенса Кристал Пелас и исключительно больного соседа Нико Сасаки. Они разгадывают дела, которые никто из живых не смог бы. На их пути немало препятствий — Смерть, Король кошек и жестокая ведьма.

Бриджертоны 3 сезон

Продолжение любимой истории стало едва ли не самым популярным проектом этого года. Загадочная сплетница Пенелопа давно влюблена в друга детства Колина Бриджертона, но наконец-то готова признаться в чувствах. Однако вокруг десятки красивых девушек и развлечений, которые так обожает джентльмен. Их путь к счастью тернист, впрочем, очень страстен.

Аватар: Последний маг воздуха

Действие происходит в мире с магами, способными контролировать стихии огонь, воду, землю и воздух. Сюжет рассказывает о превращении Аватар Аанга, который может управлять всеми четырьмя стихиями и появляется после того, как был заморожен в течение века.

Эрик

Фанаты актера Бенедикта Камбербетча были рады увидеть новый проект, где снялся кумир. Главный герой — ворчливый кукловод из Нью-Йорка 1980-х годов. На работе его задача — работать с теплом и вниманием, но дома он бессердечен со своей женой и сыном. Однако когда его ребенок исчезает, он начинает расследование вместе с воображаемым монстром по имени Эрик.

Однажды

Свежая и еще более романтичная экранизация романа Дэвида Николлса о сложных отношениях. Студенты Эмма и Декс дружат в течение десятилетия и любовь меняет их жизнь. Но будут ли они вместе покажет время.

Задача трех тел

Научно-фантастический фильм основан на трилогии Цысиня Лю. Это картина о конце света с тревожной атмосферой. В сериале рассказывается история инопланетной расы Сан-Ти, которая была вынуждена покинуть свою родную планету и находится в нескольких сотнях лет от приземления на свой новый дом — Землю.

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