Наймиліші — Кім Кардаш'ян показала геллоуінські образи молодших дітей

Син Кім Кардаш'ян Саам і донька Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Світська левиця Кім Кардаш'ян завжди влаштовує грандіозні свята, у тому числі і для своїх дітей. На Геллоуін родина також влаштувала дитячу вечірку.

Образи своїх менших дітей телезірка показала в Instagram.

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Кім Кардаш'ян замилувала підписників фотографіями своїх молодших дітей у геллоуінських образах. Зірка показала 5-річну доньку Чикаго і 4-річного сина Саама у костюмах на домашній вечірці.

Перший образ Саама був черепашка-ніндзя, для якого хлопчику навіть зробили професійний макіяж. Другий образ — пожежника.

Син Кім Кардаш'ян Саам. Фото: instagram.com/kimkardashian

Син Кім Кардаш'ян Саам. Фото: instagram.com/kimkardashian

Чикаго ж була привидом: у білій і блискучим макіяжем. Другий її образ був — кошеня. Проте дівчинка була вбрана у звичайний домашній одяг, а хто вона можна було вгадати хіба що по котячим вушкам.

Донька Кім Кардаш'ян Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Син Кім Кардаш'ян Саам і донька Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім написала в дописі, що донька просто не любить вбиратися на Геллоуін.

"Наймиліша черепашка-ніндзя, пожежник, маленький привид і кошеня, яке не люблять одягатися на Гелловін", — написаша телезірка у дописі.

Прихильники помітили, що Чікаго дуже схожа на свою маму. Спільні риси є і з молодшим сином Саамом. Тим часом як старші діти — Норт і Сейнт просто копії батька — репера Кан'є Веста.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян підкреслила неймовірну фігуру кристалами Swarovski у рекламі нової колекції білизни.

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