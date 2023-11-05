Наймиліші — Кім Кардаш'ян показала геллоуінські образи молодших дітей
Світська левиця Кім Кардаш'ян завжди влаштовує грандіозні свята, у тому числі і для своїх дітей. На Геллоуін родина також влаштувала дитячу вечірку.
Образи своїх менших дітей телезірка показала в Instagram.
Черепашка-ніндзя, пожежник і привид
Кім Кардаш'ян замилувала підписників фотографіями своїх молодших дітей у геллоуінських образах. Зірка показала 5-річну доньку Чикаго і 4-річного сина Саама у костюмах на домашній вечірці.
Перший образ Саама був черепашка-ніндзя, для якого хлопчику навіть зробили професійний макіяж. Другий образ — пожежника.
Чикаго ж була привидом: у білій і блискучим макіяжем. Другий її образ був — кошеня. Проте дівчинка була вбрана у звичайний домашній одяг, а хто вона можна було вгадати хіба що по котячим вушкам.
Кім написала в дописі, що донька просто не любить вбиратися на Геллоуін.
"Наймиліша черепашка-ніндзя, пожежник, маленький привид і кошеня, яке не люблять одягатися на Гелловін", — написаша телезірка у дописі.
Прихильники помітили, що Чікаго дуже схожа на свою маму. Спільні риси є і з молодшим сином Саамом. Тим часом як старші діти — Норт і Сейнт просто копії батька — репера Кан'є Веста.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян підкреслила неймовірну фігуру кристалами Swarovski у рекламі нової колекції білизни.
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