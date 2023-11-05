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Самые милые — Ким Кардашьян показала хэллоуинские образы младших детей

5 ноября 2023 15:34
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Самые милые — Ким Кардашьян показала хэллоуинские образы младших детей
Сын Ким Кардашьян Саам и дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Светская львица Ким Кардашьян всегда устраивает грандиозные праздники, в том числе и для своих детей. На Хэллоуин семья также устроила детскую вечеринку.

Образы своих меньших детей телезвезда показала в Instagram.

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Черепашка-ниндзя, пожарный и привидение

Ким Кардашьян умилила подписчиков фотографиями своих младших детей в хэллоуинских образах. Звезда показала 5-летнюю дочь Чикаго и 4-летнего сына Саама в костюмах на домашней вечеринке.

 

Первый образ Саама был черепашка-ниндзя, для которого мальчику даже сделали профессиональный макияж. Второй образ – пожарного.

 

Сын Ким Кардашьян Саам. Фото: instagram.com/kimkardashian
Сын Ким Кардашьян Саам. Фото: instagram.com/kimkardashian

Чикаго же была привидением: в белом платье и с блестящим макияжем. Второй ее образ был — котёнок. Однако девочка была одета в обычную домашнюю одежду, а кто она можно было угадать разве что по кошачьим ушкам.

 

Дочь Ким Кардашьян Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian
Сын Ким Кардашьян Саам и дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким написала в публикации, что дочь просто не любит наряжаться на Хэллоуин.

"Самая милая черепашка-ниндзя, пожарный, маленькое привидение и котенок, который не любит одеваться на Хэллоуин", — написала телезвезда в посте.

Поклонники заметили, что Чикаго очень похожа на свою маму. Общие черты есть и с младшим сыном Саамом. В то время как старшие дети — Норт и Сейнт — просто копии отца — рэппера Канье Веста.

Напомним, Ким Кардашьян подчеркнула невероятную фигуру кристаллами Swarovski в рекламе новой коллекции белья.

Также мы писали, что старшая дочь Ким Кардашьян плачет из-за жилищных условий своих родителей.

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