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Старша донька Кім Кардаш'ян плаче через житлові умови своїх батьків

2 листопада 2023 11:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Старша донька Кім Кардаш'ян плаче через житлові умови своїх батьків
Кім Кардаш'ян з донькою Норт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян викрила умови проживання свого чоловіка,  одіозного репера Каньє Веста. Через це їхня старша донька Норт плаче. 

Про це повідомляє видання US Weekly.

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У новому епізоді сімейного реаліті-шоу Кардаш’янів Кім зазначила, що їй буває непросто з їхньою старшою дочкою Норт. Як виявилося, дівчинка повністю підтримує погляди свого батька і віддає перевагу квартирі Каньє замість величезного маєтку зіркової матусі.

"Норт піде до батька і скаже: "Тато найкращий. Він все це вигадав. Він не має няні. У нього немає кухаря. Він не має охорони. Він живе у квартирі". І починає плакати: "Чому в тебе немає квартири? Не можу повірити, що у нас немає квартири", — розповіла Кім. 

Каньє Вест
Каньє Вест з донькою Норт. Фото: Google

Кім розповіла, що вона має й інші складнощі з Норт. Наприклад, дочка образилася на неї за те, що бізнесвумен взяла в поїздку не тільки її, а й сина Сейнта, хоча Норт хотіла, щоб вони поїхали вдвох. Крім того, Норт наполягає на тому, щоб вони готували собі їжу. Раніше Кім розповідала, що Норт іноді поводиться так, ніби вона єдина дитина у сім'ї.

Зазначимо, що Кім Кардаш'ян та любитель Путіна та Гітлера Каньє Вест розлучилися 2021 року. Приводом стала нестабільна поведінка репера, спричинена біполярним розладом, а також численні скандали навколо нього.

Кім та Каньє
Кім Кардаш'ян та Каньє вест до розлучення. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян з дочкою на Геловін вбралися у героїнь культового фільму.

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