Самые романтические мультфильмы кинокомпании Disney, которые заставят вас поверить в любовь

Кинокомпания Disney выпустила немало романтических анимационных фильмов

В самый романтичный день года миллионы влюбленных и просто романтиков пересматривают ставшие классикой фильмы о любви. Истории героев картин вдохновляют и не дают вере в прекрасное потеряться в жизненных реальностях.

Новини.LIVE предлагает вспомнить самые романтические анимационные фильмы кинокомпании Disney.

Горбун из Нотр-Дама (1996)

Фильм основан на романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", но в сюжет был внесен ряд изменений. Действие концентрируется на Эсмеральде, красивой цыганке-танцовщице, Фролло, преследующем ее и тайно влюбленном сильном и влиятельном судье, горбуне Квазимодо, звонящем в колокол в соборе Парижской Богоматери, и молодом капитане Фебе, который также влюблен.

Красавица и чудовище (1991)

Это анимационный фильм на основе одноименной французской народной сказки. В 2006 году был занесен в список лучших американских фильмов-мюзиклов по версии Американского института киноискусства.

Несмотря на то, что история любви Бель и чудовища началась довольно мрачно, она все же вдохновляет быть всегда добрыми и убедиться, что никогда не поздно изменить себя и свою жизнь к лучшему.

Принцесса и Лягушка (2009)

Официантка Тиана из французского квартала Нового Орлеана, благодаря случаю переодетая в маскарадный костюм принцессы, встречает принца Навина, которого колдун доктор Фасилье превратил в лягушку. По просьбе принца великодушная Тиана целует его, но поскольку она не настоящая принцесса, заклинание срабатывает наоборот, и Тиана сама превращается в лягушку. Блуждая по болотам, герои встречают аллигатора Луиса, играющего джаз, а также веселого светлячка Рэя.

Геркулес (1997)

Основан на мифах о Геракле, сыне Зевса и персонаже древнегреческой мифологии. Является тридцать пятым анимационным фильмом студии Дисней и восьмым анимационным фильмом в период Ренессанса Диснея.

История Геракла рассказывает о его приключениях, когда молодой человек пытается доказать, что он настоящий герой, поэтому он путешествует по Греции, чтобы победить самых страшных существ, которых только может найти. Во время своих похождений он встречает Мэг, и хотя их отношения начинаются с обмана и лжи, со временем превращаются в прекрасный роман, который также помогает Гераклу стать настоящим и самоотверженным героем.

Алладин (1992)

Это волшебная история о любви с первого взгляда, которая учит своих зрителей, что они никогда не должны пытаться скрыть, кем они на самом деле являются, потому что нужные люди полюбят их за это. История рассказывает о приключениях Аладдина после того, как он влюбляется в принцессу Жасмин и пытается заставить ее влюбить себя в себя, притворяясь принцем с помощью Джина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стриминговая компания Netflix опубликовала трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов". Также мы писали, что Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек".