"Холостяк" Андрій Іскорнєв вперше став татом

Герой "Холостяка" та пластичний хірург Андрій Іскорнєв. Фото: instagram.com/andrey_iskornev/

Герой третього сезону "Холостяка" та пластичний хірург Андрій Іскорнєв поділився із шанувальниками радісною новиною. Він вперше став татом.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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В Андрія Іскорнєва народився малюк

Зірка "Холостяка" поділився зворушливими кадрами з пологового. Чоловік із закритими очима тримав на руках крихітного малюка. Обличчя дитини Іскорнєв закрив рожевим сердечком, тож ймовірно, в "холостяка" народилася донечка.

Андрій Іскорнєв з малюком. Фото: instagram.com/andrey_iskornev/

Нагадаємо, Андрій Іскорнєв став найскандальнішим героєм за всю історію "Холостяка". Чоловік обрав Аню Козир, проте завгітніла від нього на проєкті інша дівчина — Яна Станішевська, проте в неї стався викидень. Згодом хірург закрутив роман із Іриною Скориковою, проте невдовзі розійшовся із нею і повернувся до свого шкільного кохання. Нині нічого не відомо про обраницю Андрія. Він переїхав до Америки, де продовжує займатися пластичною хірургією.

Андрій Іскорнєв і Анна Козир. Фото: Скриншот

Раніше учасниця проєкту "Холостяк" Яна Станішевська вперше стала мамою. А також в актора Венсана Касселя народився син.