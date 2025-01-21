"Холостяк" Андрій Іскорнєв вперше став татом

Найскандальніший герой "Холостяка" вперше став татом
Герой третього сезону "Холостяка" та пластичний хірург Андрій Іскорнєв поділився із шанувальниками радісною новиною. Він вперше став татом.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
В Андрія Іскорнєва народився малюк
Зірка "Холостяка" поділився зворушливими кадрами з пологового. Чоловік із закритими очима тримав на руках крихітного малюка. Обличчя дитини Іскорнєв закрив рожевим сердечком, тож ймовірно, в "холостяка" народилася донечка.
Нагадаємо, Андрій Іскорнєв став найскандальнішим героєм за всю історію "Холостяка". Чоловік обрав Аню Козир, проте завгітніла від нього на проєкті інша дівчина — Яна Станішевська, проте в неї стався викидень. Згодом хірург закрутив роман із Іриною Скориковою, проте невдовзі розійшовся із нею і повернувся до свого шкільного кохання. Нині нічого не відомо про обраницю Андрія. Він переїхав до Америки, де продовжує займатися пластичною хірургією.
Раніше учасниця проєкту "Холостяк" Яна Станішевська вперше стала мамою. А також в актора Венсана Касселя народився син.
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