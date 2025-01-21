"Холостяк" Андрей Искорнев впервые стал папой

Герой "Холостяка" и пластический хирург Андрей Искорнев. Фото: instagram.com/andrey_iskornev/

Герой третьего сезона "Холостяка" и пластический хирург Андрей Искорнев поделился с поклонниками радостной новостью. Он впервые стал папой.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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У Андрея Искорнева родился малыш

Звезда "Холостяка" поделился трогательными кадрами из роддома. Мужчина с закрытыми глазами держал на руках крошечного малыша. Лицо ребенка Искорнев закрыл розовым сердечком, поэтому вероятно, у "холостяка" родилась дочь.

Андрей Искорнев с малышом. Фото: instagram.com/andrey_iskornev/

Напомним, Андрей Искорнев стал самым скандальным героем за всю историю "Холостяка". Мужчина выбрал Аню Козырь, однако забеременела от него на проекте другая девушка — Яна Станишевская, но у нее произошел выкидыш. Впоследствии хирург закрутил роман с Ириной Скориковой, впрочем вскоре разошелся с ней и вернулся к своей школьной любви. Сейчас ничего не известно об избраннице Андрея. Он переехал в Америку, где продолжает заниматься пластической хирургией.

Андрей Искорнев и Анна Козырь. Фото: Скриншот

Ранее участница проекта "Холостяк" Яна Станишевская впервые стала мамой. Также у актера Венсана Касселя родился сын.