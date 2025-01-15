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Готова до цього — обраниця Терена заговорила про поповнення

15 січня 2025 16:25
Марія Покровська - Редактор
Переможниця Холостяк-13 Інна Бєлєнь відповіла, чи готова до дітей — подробиці
Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen
Марія Покровська - Редактор

Переможниця проєкту "Холостяк-13" Інна Бєлєнь поділилася планами на материнство. Обраниця ветерана Олександра "Терена" Будька розповіла, скільки дітей хотіла б народити, та висловилася про бажання всиновити малюка з дитбудинку.

Про це Інна розповіла в Instagram

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У stories Інна поспілкувалася з підписниками та відповіла на їхні запитання. Так, у переможниці романтичного реаліті запитали, коли вона планує дітей.

У відповідь Інна зізналася, що вже готова до материнства. Ба більше, дівчина хоче не лише народити власних дітей, а й всиновити малюка з дитячого будинку.

"Я мрію стати мамою трьох діточок, і одного з них взяти з дитячого будинку. Фізично й морально я вже готова до цього, але для мене важливо, щоб поруч був чоловік, з яким я справді захочу створити сім'ю. Якщо всі пазли складуться і я відчую себе щасливою та захищеною поруч із ним, тоді одразу готова до цієї прекрасної ролі", — поділилася Інна.

Обраниця Терена відповіла, чи планує дітей
Інна Бєлєнь заговорила про материнство. Фото: instagram.com/innka_belen

У додаток обраниця ветерана відреагувала на чисельні закиди про те, що їхні стосунки не більше ніж контракт. 

"Смішно читати коментарі про якісь контракти на пів року чи рік. Якщо я зрозумію, що людина не моя і немає перспектив, ми розійдемося саме в той момент, коли я це відчую. Я не звикла витрачати час даремно, особливо, коли час біологічно проти мене", — дала відповідь Інна.

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь опинилася в центрі скандалу через висловлювання про російську мову. Обраниця Олександра Терена виправдалася за свою позицію після хейту в мережі.

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