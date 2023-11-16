Найвідоміша модель з ангелів Victoria Secret змінилася до невпізнаваності

Модель Адріана Ліма на прем'єрі фільму. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM/BILLY BENNIGHT

42-річна Адріана Ліма, яка до того як стати мамою, була найуспішнішою моделлю з ангелів Victoria Secret, з'явилася на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій" у Лос-Анджелесі. Фанів шокував зовнішній вигляд зірки.

Про це пише Daily Mail.

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Ангел Victoria Secret Адріана Ліма виховує чотирьох дітей: 14-річну Валентину, 11-річну Сієну, а трохи більше року тому вона народила хлопчика Кайна. Також вона займається вихованням дівчинки-тинейджерки, доньки чоловіка від минулого шлюбу.

Після останньої вагітності жінка помітно змінилася, переважно через те, що набрала вагу. Проте остання її публічна поява шокувала прихильників, адже Адріана змінилася ще більше.

Модель Адріана Ліма на прем'єрі фільму. Фото: Associated Press

Модель з'явилася на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій" у Лос-Анджелесі, де потрапила під приціли фотокамер. Фанів здивували брови і щоки знаменитості: вони впевнені, що Ліма зробила підтяжку і використала філлери.

Модель Адріана Ліма на прем'єрі фільму. Фото: FilmMagic

Модель Адріана Ліма на прем'єрі фільму. Фото: Backgrid

Після подібних обговорень Адріана опублікувала у сторіс своє селфі без макіяжу і пояснила свій "змінений" зовнішній вигляд.

Скриншот зі сторіс instagram.com/adrianalima

"Це обличчя втомленої мами двох підлітків, дівчинки-тинейджера, одного активного хлопчика — однорічної дитини, яка вчиться ходити, і трьох собак... Дякую за вашу турботу", — написала Адріана.

На натуральному селфі Адріана мала досить природний вигляд, тож шанувальники допустили, що на прем'єрі вона просто мала невдалий макіяж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Victoria’s Secret повертається: Кемпбелл, Ратаковскі, Хадід, Бібер у фешн-фільмі відомого бренду.

Також ми розповідали, що ангелу Victoria's Secret Адріані Лімі виповнилося 42.