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Ангелу Victoria's Secret Адріані Лімі — 42: який зараз має вигляд супермодель

12 червня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ангелу Victoria's Secret Адріані Лімі — 42: який зараз має вигляд супермодель
Адріана Ліма на показі Victoria's Secret. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 12 червня, свій день народження святкує одна з найуспішніших супермоделей світу, бразильська красуня Адріана Ліма. Їй виповнилось 42 роки. 

Новини.LIVE нагадає про кар’єрний шлях Адріани та покаже, який вона зараз має вигляд. 

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Про кар’єру

Має португальське, африканське, японське, швейцарське, бразильсько-індіанське та вест-індійське походження. Адріану виховувала матір. Батько пішов, коли майбутній зірці було лише пів року.  

У 15 років Ліма посіла друге місце у конкурсі Supermodel of the World. У 1998-му вона підписала контракт з агентством Elite і переїхала до Нью-Йорка (США).

Була ангелом Victoria's Secret до 2018 року. Багато років поспіль Ліма була другою у списку найвисокооплачуваніших моделей світу за рейтингом Forbes. Перше місце займала її землячка Жизель Бюндхен. Ліма заробляла понад 10 млн доларів щороку. 

Адріана Ліма на початку кар'єри. Фото: Google

Після модельного успіху Адріана Ліма перейшла до кіноіндустрії. Вона виконала понад 50 невеликих ролей, спродюсувала телесеріал American Beauty Star (2017) та зрежисувала спеціальний випуск Victoria's Secret Fashion Show (2015).

Ліма займається благодійністю. Зокрема, вона зробила грошову пожертву на розширення дитячого будинку Caminhos da Luz ("Шляхи світла") у рідному місті Сальвадор.

Який має вигляд зараз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що 42-річна модель Жизель Бюндхен знялась у рекламі бренду Louis Vuitton. Також ми розповідали, що іранська модель завітала на Каннський міжнародний кінофестиваль у "сукні-шибениці".

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