Victoria’s Secret повертається: Кемпбелл, Ратаковсткі, Хадід, Бібер у фешн-фільмі відомого бренду

Наомі Кемпбелл на обкладинці до фільму. Фото: instagram.com/naomi

Покази Victoria’s Secret завжди були чимось неймовірним! Бренд запрошував найвідоміших зірок, які виступали на подіумі під час показів. А моделі, яких називали "ангелами" і знали в обличчя, дефілювали у витонченій білизні. Проте у 2018-му році бренд взяв тайм-аут і тільки зараз повернувся з великим шоу у новій інтерпретації.

Фешн-фільм "The Tour '23" від Victoria’s Secret і є новим показом бренду, його презентували на відеосервісі Amazon Prime.

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Дефіле у закинутій віллі

Фільм "The Tour '23" це суміш документального кіно з показом нової колекції бренду Victoria’s Secret. Стрічка триває півтори години і у ній розповідаються історії 20 дизайнерів із чотирьох міст — Боготи, Лагоса, Лондона та Токіо. Саме вони і створили колекцію, яку у фільмі демонстують топмоделі.

У "The Tour '23" подіумом для показу колекції стала закинута вілла у Барселоні. Моделі дефілювали у яскравих та відвертих образах пустими кімнатами і бетонними сходами.

Наомі Кемпбелл у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Джіджі Хадід у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Моделі шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

У новому шоу Victoria’s Secret взяли участь Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі, Хейлі Бібер та інші всесвітньо відомі моделі.

Хайлі Бібер у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Джіджі Хадід у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Емілі Ратаковскі у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Також на "подіум" повернулися і дехто з ангелів Victoria’s Secret, а саме Адріана Ліма, яка дуже змінилася після третьої вагітності, та Кендіс Сванепул.

Адріана Ліма у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Кендіс Сванепул у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Не обійшлося і без запрошеної зірки. Цього разу на показі, який проходив у рамках фільму, співала Doja Cat, хіти якої зараз у топі всіх чартів.

Doja Cat у шоу Victoria’s Secret. Фото: Prime Video

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що неймовірна Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana. А супермодель Джіджі Хадід похизувалася підтягнутим пресом у модном глянці.