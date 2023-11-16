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Самая известная модель из ангелов Victoria Secret изменилась до неузнаваемости

16 ноября 2023 12:22
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Самая известная модель из ангелов Victoria Secret изменилась до неузнаваемости
Модель Адриана Лима на премьере фильма. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM/BILLY BENNIGHT
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

42-летняя Адриана Лима, которая до того как стать мамой, была самой успешной моделью с ангелов Victoria Secret, появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе. Фанов шокировал внешний вид звезды.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ангел Victoria Secret Адриана Лима воспитывает четырех детей: 14-летнюю Валентину, 11-летнюю Сиенну, а чуть больше года назад она родила мальчика Кайна. Также она занимается воспитанием девочки-тинейджера, дочери мужа от прошлого брака.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

После последней беременности женщина заметно изменилась, преимущественно из-за того, что набрала вес. Однако последнее ее публичное появление шокировало поклонников, ведь Адриана изменилась еще больше.

 

Адриана Лима
Модель Адриана Лима на премьере фильма. Фото: Associated Press

Модель появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе, где попала под прицелы фотокамер. Фанов удивили брови и щеки знаменитости: они уверены, что Лима сделала подтяжку и использовала филлеры.

 

Адриана Лима
Модель Адриана Лима на премьере фильма. Фото: Backgrid
Адриана Лима
Модель Адриана Лима на премьере фильма. Фото: FilmMagic

После подобных обсуждений Адриана опубликовала в сторис свое селфи без макияжа и объяснила свой "измененный" внешний вид.

 

Адриана Лима
Скриншот со страниц instagram.com/adrianalima

"Это лицо уставшей мамы двух подростков, девочки-тинейджера, одного активного мальчика — годовалого ребенка, который учится ходить, и трех собак... Спасибо за вашу заботу", — написала Адриана.

На натуральном селфи Адриана выглядела довольно естественно, поэтому поклонники допустили, что на премьере у нее просто был неудачный макияж.

Напомним, ранее мы писали, что Victoria's Secret возвращается: Кэмпбелл, Ратаковский, Хадид, Бибер в фэшн-фильме известного бренда.

Также мы рассказывали, что ангелу Victoria's Secret Адриане Лиме исполнилось 42 года.

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