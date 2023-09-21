Наомі Кемпбелл розповіла про наркотичну залежність, що ледь не вбила її

Супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Британська супермодель Наомі Кемпбелл зізналася, що ледь не втратила життя через наркозалежність перебуваючи на вершині своєї модельної кар'єри в 1990-х роках.

Про це 53-річна модель розповіла у новому документальному серіалі "Супермоделі" від AppleTV+.

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"Я вбивала себе"

Всесвітньо відома супермодель розповіла, що вживала кокаїн, адже хотіла впоратися з емоційним болем, спричиненим травмою в дитинстві. Також вона страждала через передчасну смерть її близького друга.

"Гадаю, коли я почала вживати, одна з речей, яку я намагалася приховати, це горе. Проте, у мене не вийшло. Я вбивала себе. Це було дуже боляче", — згадала Наомі.

Супермодель у фільмі поділилася, що переломним моментом, який потягнув її на дно, стала смерть її друга та наставника, італійського дизайнера Джанні Версаче. Його було вбито біля його будинку в Маямі-Біч у 1997 році. Джанні було 50 років. Кемпбелл боролася з болем наркотиками.

"Залежність — це така біда, це справді так. Ти думаєш: "О, це загоїть цю рану". Це не так. Це може викликати такий величезний страх і тривогу. Тому я дуже шкодую". — зізналася супермодель.

Кемпбелл, яка була першою чорношкірою жінкою, яка з’явилася на обкладинках Time і Vogue France, боролася із залежністю протягом п’яти років. У 1999 році вона зірвала фотосесію через те, що була під дією наркотичних речовин.

Приголомшена інцидентом, Кемпбелл того ж року звернулася до реабілітаційного центру. Це рішення вона зараз описує як найкраще і єдине, що могла для себе зробити.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розкритикували за співпрацю з мас-маркет брендом одягу. Також ми розповідали, що Наомі та "дівчина Бонда" Єва Грін знялись у промо улюбленого дизайнера Кейт Мідллтон.



