Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наомі Кемпбелл розповіла про наркотичну залежність, що ледь не вбила її arrow

Наомі Кемпбелл розповіла про наркотичну залежність, що ледь не вбила її

21 вересня 2023 16:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Наомі Кемпбелл розповіла про наркотичну залежність, що ледь не вбила її
Супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Британська супермодель Наомі Кемпбелл зізналася, що ледь не втратила життя через наркозалежність перебуваючи на вершині своєї модельної кар'єри в 1990-х роках.

Про це 53-річна модель розповіла у новому документальному серіалі "Супермоделі" від AppleTV+

Читайте також:

"Я вбивала себе"

Всесвітньо відома супермодель розповіла, що вживала кокаїн, адже хотіла  впоратися з емоційним болем, спричиненим травмою в дитинстві. Також вона страждала через передчасну смерть її близького друга.

 

"Гадаю, коли я почала вживати, одна з речей, яку я намагалася приховати, це горе. Проте, у мене не вийшло. Я вбивала себе. Це було дуже боляче", — згадала Наомі. 

Супермодель у фільмі поділилася, що переломним моментом, який потягнув її на дно, стала смерть її друга та наставника, італійського дизайнера Джанні Версаче. Його було вбито біля його будинку в Маямі-Біч у 1997 році. Джанні було 50 років. Кемпбелл боролася з болем наркотиками. 

"Залежність — це така біда, це справді так. Ти думаєш: "О, це загоїть цю рану". Це не так. Це може викликати такий величезний страх і тривогу. Тому я дуже шкодую". — зізналася супермодель.

 

Кемпбелл, яка була першою чорношкірою жінкою, яка з’явилася на обкладинках Time і Vogue France, боролася із залежністю протягом п’яти років. У 1999 році вона зірвала фотосесію через те, що була під дією наркотичних речовин.

Приголомшена інцидентом, Кемпбелл того ж року звернулася до реабілітаційного центру. Це рішення вона зараз описує як найкраще і єдине, що могла для себе зробити.

 

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розкритикували за співпрацю з мас-маркет брендом одягу. Також ми розповідали, що  Наомі та "дівчина Бонда" Єва Грін знялись у промо улюбленого дизайнера Кейт Мідллтон. 


 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз