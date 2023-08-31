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Наомі Кемпбел розкритикували за співпрацю з мас-маркет брендом одягу

31 серпня 2023 12:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наомі Кемпбел розкритикували за співпрацю з мас-маркет брендом одягу
Супермодель Наомі Кемпбел. Фото: Instagram/naomi
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня, 5 вересня, британська супермодель Наомі Кемпбелл представить свою колекцію з брендом PrettyLittleThing у рамках Тижня моди у Нью-Йорку. Вона співпрацювала з молодими дизайнерами Віктором Анате та Едвіном Томпсоном, але зіткнулася з хейтом з боку своїх шанувальників та деяких модних критиків.

Про це повідомляє видання Women's Wear Daily.

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Що не сподобалось в колаборації моделі

Річ у тому, що бренд PrettyLittleThing орієнтований на так звану "швидку моду" і пропонує недорогий одяг для людей віком від 16 до 24 років. Водночас модель завжди працювала з люксовими брендами і була обличчям рекламних кампаній найпрестижніших будинків моди світу.

Багато хто засуджує Кемпбелл за підтримку тренду "швидкої моди" в той час, як індустрія зосереджена на екологічності та мінімізації відходів і намагається відійти від культури одноразового використання. Все більше людей віддають перевагу якісним речам, які прослужать довго.

Кемпбелл заявила — вона знала, що така колаборація зіткнеться з критикою. 

"Як прихильниця змін, я подумала, що це буде хороша ідея. Я знаю, що це "швидка мода" і що людям це не надто до душі. Я з ними не сперечаюся. Але будучи творцем, я відчувала, що це чудовий спосіб домогтися змін в індустрії, домогтися визнання дизайнерів-початківців і побачити їхні твори на світовому подіумі", — підсумувала Наомі.

53-річна супермодель додала, що для неї це можливість познайомитися з зовсім іншою аудиторією, про яку вона раніше не знала, або ж думала, що не знає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл та "дівчина Бонда" Єва Грін знялись у промо улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон. Також ми розповідали, що обкладинку Vogue з легендарними моделями захейтили у мережі.

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