Наоми Кэмпбелл рассказала о наркотической зависимости, которая едва не убила ее

Супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл призналась, что чуть умерла из-за наркозависимости когда была на вершине своей модельной карьеры в 1990-х годах.

Об этом 53-летняя модель рассказала в новом документальном сериале "Супермодели" от AppleTV+ .

Читайте также:

"Я убивала себя"

Всемирно известная супермодель рассказала, что употребляла кокаин, ведь хотела справиться с эмоциональной болью, причиной которой была травма детства. Также она страдала из-за преждевременной смерти ее близкого друга.

"Думаю, когда я начала употреблять, одна из вещей, которую я пыталась скрыть, это горе. Однако у меня не получилось. Я убивала себя. Это было очень больно", — вспомнила Наоми.

Супермодель в фильме поделилась, что переломным моментом, потянувшим ее на дно, стала смерть ее друга и наставника, итальянского дизайнера Джанни Версаче. Он был убит возле его дома в Майами-Бич в 1997 году. Джанни было 50 лет. Кэмпбелл боролась с болью наркотиками.

"Зависимость — это такая беда, это действительно так. Ты думаешь: "О, это залечит рану". Это не так. Это может вызвать только огромный страх и тревогу. Поэтому я очень жалею", — призналась супермодель.

Кэмпбелл, которая была первой чернокожей женщиной, появившейся на обложках Time и Vogue France, боролась с зависимостью в течение пяти лет. В 1999 году она сорвала фотосессию из-за того, что была под действием наркотических веществ.

Ошеломленная инцидентом, Кэмпбелл в том же году обратилась в реабилитационный центр. Это решение она сейчас считает самым лкчшим и единственным, которое могла для себя принять.

Напомним, Наоми Кэмпбелл раскритиковали за сотрудничество с масс-маркетом брендом одежды. Также мы рассказывали, что Наоми и "девушка Бонда" Ева Грин снялись у любимого дизайнера Кейт Мидллтон.