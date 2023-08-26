Наомі Кемпбелл та "дівчина Бонда" Єва Грін знялись у промо улюбленого дизайнера Кейт Мідллтон

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

Модель Наомі Кемпбелл продемонструвала свої струнку фігуру в новій кампанії Alexander McQueen. 53-річна супермодель приміряла блискучу червону сукню з вирізами, яка підкреслювала її підтягнутий прес, образ доповнила підборами.

Про це пише Daily Mail.

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Нова колекція черпає натхнення з образу святої покровительки Франції Жанни д'Арк. У рамках кампанії також знялась 25-річна актриса Ель Фаннінг та "дівчина Бонда" Єва Грін.

Актриса Ель Феннинг. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

Актриса Ель Феннинг. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

Актриса Єва Грін. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/alexandermcqueen/

Креативний директор улюбленого Модного Дому Кейт Міддлтон Alexander McQueen Сара Бертон розповіла про дух бренду, який полягає в представленні модного, але простого стилю.

Раніше цього року Ель Феннінг одягла на Каннському кінофестивалі власну версію сукні, інкрустованої кристалами, з осінньої колекції бренду McQueen 2023 року.

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

Нагадаємо, донька Гайді Клум знялась у сімейній відвертій фотосесії.