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Наомі Кемпбелл вперше показала обличчя своєї доньки: відео

7 червня 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наомі Кемпбелл вперше показала обличчя своєї доньки: відео
Британська супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала матір’ю в травні 2021 року. Весь цей час зірка ретельно приховувала її від папараці та не публікувала жодних фото з дівчинкою. А якщо і викладала знімки, приховувала обличчя доньки смайликами. Втім, в мережі з’явилось відео, на якому Наомі впевнено йде перед камерою з дитиною на руках. 

Про це повідомляє Dark Voice.

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Подробиці

Вперше Кемпбелл показала доньку на обкладинці британського Vouge, коли дівчинці було дев'ять місяців. Втім обличчя неможливо було розгледіти. Донька, яку Наомі народила сурогатна матір, інколи була на фото зі спини. 

Втім, питання як же виглядає донька 53-річної суперзірки закрите. Одному з гостей закритої вечірки вдалось зняти Кемпбелл в оточенні охоронців та дівчинкою, ім’я якої досі невідомо, на руках. 

Про вагітність Наомі у пресі нічого не розповідала.  Хто батько дитини — невідомо, а от хрещеним батьком став давній друг супермоделі, американський музикант та актор Ленні Кравіц.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл та Бейонсе відреагували на смерть американо-швейцарської співачки Тіни Тернер. Також ми розповідали, що зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з Кемпбел, Кайлі Дженнер та іншими зірками.

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