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Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери: видео

7 июня 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери: видео
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью в мае 2021 года. Все это время звезда тщательно скрывала ее от папарацци и не публиковала фото с девочкой. А если и выкладывала снимки, скрывала лицо дочери смайликами. Однако, в сети появилось видео, на котором Наоми уверенно идет перед камерой с ребенком на руках.

Об этом сообщает Dark Voice.

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Подробности

Впервые Кэмпбелл показала дочь на обложке британского Vouge, когда девочке было девять месяцев. Впрочем, лицо невозможно было разглядеть. Дочь, которую Наоми родила суррогатная мать, иногда была на фото со спины.

Впрочем, вопрос как выглядит дочь 53-летней суперзвезды закрыт. Одному из гостей закрытой вечеринки удалось снять Кэмпбелл в окружении охранников и девочкой, имя которой неизвестно, на руках.

О беременности Наоми в прессе ничего не рассказывала. Кто отец ребенка — неизвестно, а вот крестным отцом стал давний друг супермодели, американский музыкант и актер Ленни Кравиц.

Напомним, ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл и Бейонсе отреагировали на смерть американо-швейцарской певицы Тины Тернер. Также мы рассказывали, что зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Кайли Дженнер и другими звездами.

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