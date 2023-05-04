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Напередодні "Євробачення-2023" гурт The HARDKISS презентував нову пісню Festival та кліп на неї

4 травня 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Напередодні "Євробачення-2023" гурт The HARDKISS презентував нову пісню Festival та кліп на неї
Фронтвумен гурту гурт THE HARDKISS Юлія Саніна. Фото: Ілля Колотій
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2023" гурт THE HARDKISS презентував англомовний сингл Festival. Що є дуже символічним — фронтвумен рокерів Юлія Саніна є ведучою цьогорічного "Євробачення".

Відео на пісню доступне для перегляду на YouTube-каналі THE HARDKISS.

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У відео на пісню Festival рокери показали Київ під час війни.  Рідне місто музикантів, яке попри все продовжує жити. Жити та чекати найголовнішого свята — перемоги.

"Піснею ми вчергове хочемо нагадати світу про війну, розв’язану Росією проти нашої країни. В той час, як світ феєрверками зустрічав новий 2023 рік, українці ховалися в бомбосховищах через масовані обстріли. Але ми чудово пам’ятаємо безтурботний дух свят та фестивалів, які проходили у Києві та наших інших містах. Пам’ятаємо час, коли феєрверки, спецефекти та піротехніка нікому не нагадували вибухи. Ця пісня про диво. Про магічні небесні сили, що перетворюють вибухи на феєрверки, кулі на дощ, а біль у пісні", — прокоментувала прем’єру Юлія Саніна. 

Відзначимо, що ще 2021 року через COVID-19, а потім через повномасштабну війну, гурт The HARDKISS не зміг провести шоу "Десять" на НСК "Олімпійський" у Києві. Музиканти не скасували цей концерт, тож він обов’язково відбудеться після перемоги України. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III, Камілла та Юлія Саніна з ведучими конкурсу офіційно відкрили сцену "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Юлія Саніна показала величезні писанки в Ліверпулі, де пройде "Євробачення-2023".

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