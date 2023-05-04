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Накануне "Евровидения-2023" группа The HARDKISS представила новую песню Festival и клип на нее

4 мая 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Накануне "Евровидения-2023" группа The HARDKISS представила новую песню Festival и клип на нее
Фронтвумен группы группа THE HARDKISS Юлия Санина. Фото: Илья Колотий
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне песенного конкурса "Евровидение-2023" группа THE HARDKISS представила англоязычный сингл Festival. Что очень символично — фронтвумен рокеров Юлия Санина является ведущей нынешнего "Евровидения".

Видео на песню доступно для просмотра на YouTube-канале THE HARDKISS.

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В видео на песню Festival рокеры показали Киев во время войны. Родной город музыкантов, который, несмотря ни на что, продолжает жить. Жить и ждать самого главного праздника — победы.

"Песней мы в очередной раз хотим напомнить миру о войне, развязанной Россией против нашей страны. В то время как мир фейерверками встречал новый 2023 год, украинцы прятались в бомбоубежищах из-за массированных обстрелов. Но мы прекрасно помним беззаботный дух праздников и фестивалей, которые проходили в Киеве и наших других городах. Помним время, когда фейерверки, спецэффекты и пиротехника никому не напоминали взрывы. Эта песня о чуде. О магических небесных силах, превращающих взрывы в фейерверки, пули в дождь, а боль в песни", — прокомментировала премьеру Юлия Санина.

Отметим, что еще в 2021 году из-за COVID-19, а затем из-за полномасштабной войны, группа The HARDKISS не смогла провести шоу "Десять" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Музыканты не отменили этот концерт, поэтому он обязательно состоится после победы Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III, Камилла и Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Юлия Санина показала огромные писанки в Ливерпуле, где пройдет "Евровидение-2023".

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