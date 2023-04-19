Юлія Саніна показала величезні писанки в Ліверпулі, де пройде "Євробачення-2023"

Фронтвумен гурту THE HARDKISS, співачка Юлія Саніна. Фото: Instagram/the_hardkiss

Фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу конкурсу "Євробачення-2023", який відбудеться в англійському Ліверпулі 13 травня. Також зіркова українка виступить в одному з півфіналів.

У своїх Instastories Саніна показала англійське місто та українські писанки в ньому.

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В рамках культурної інтеграції та ЄвроФестивалю, що проходитиме з 1 по 14 травня, мерія Ліверпуля продемонструє об'єднуючу силу музики та мистецтва. Так, наприклад, проєкт Soloveiko Songbirds покаже 12 масштабних солов’їв, що світяться. Вони будуть розташовані у всьому місті.

Тим часом фронтвумен гурту THE HARDKISS показала іншу культурну інсталяцію. Гігантські писанки розроблені дітьми з усього регіону міста Ліверпуль та українською громадою. Дизайни відображають українську культуру та традиції, культуру та традиції інших країн учасниць "Євробачення" та ширших громад регіону міста Ліверпуль.

Юлія Саніна в англійському Ліверпулі показала українські писанки. Фото: Instagram/the_hardkiss

Експозиція в Liverpool ONE містить сім писанок, по одному для кожного регіону міста, а також додаткове яйце, яке представляє Україну.

Писанка в англійському Ліверпулі, яка присвячена "Євробаченню-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Писанка в англійському Ліверпулі, яка присвячена "Євробаченню-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Писанка в англійському Ліверпулі, яка присвячена "Євробаченню-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Одні з творців писанки в англійському Ліверпулі, яка присвячена "Євробаченню-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських суперзірок виступить у фіналі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, чи буде родина учасника від України на "Євробаченні-2023" в Нігерії дивитися фінал шоу.