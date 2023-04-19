Юлія Саніна показала величезні писанки в Ліверпулі, де пройде "Євробачення-2023"
Фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу конкурсу "Євробачення-2023", який відбудеться в англійському Ліверпулі 13 травня. Також зіркова українка виступить в одному з півфіналів.
У своїх Instastories Саніна показала англійське місто та українські писанки в ньому.
Саніна в Англії
В рамках культурної інтеграції та ЄвроФестивалю, що проходитиме з 1 по 14 травня, мерія Ліверпуля продемонструє об'єднуючу силу музики та мистецтва. Так, наприклад, проєкт Soloveiko Songbirds покаже 12 масштабних солов’їв, що світяться. Вони будуть розташовані у всьому місті.
Тим часом фронтвумен гурту THE HARDKISS показала іншу культурну інсталяцію. Гігантські писанки розроблені дітьми з усього регіону міста Ліверпуль та українською громадою. Дизайни відображають українську культуру та традиції, культуру та традиції інших країн учасниць "Євробачення" та ширших громад регіону міста Ліверпуль.
Експозиція в Liverpool ONE містить сім писанок, по одному для кожного регіону міста, а також додаткове яйце, яке представляє Україну.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських суперзірок виступить у фіналі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, чи буде родина учасника від України на "Євробаченні-2023" в Нігерії дивитися фінал шоу.