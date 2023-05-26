Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Напівгола Шерон Стоун в бікіні показала, чому 65 років – це не вирок arrow

Напівгола Шерон Стоун в бікіні показала, чому 65 років – це не вирок

26 травня 2023 23:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
65–річна Шерон Стоун показала свою фігуру в усій красі – акторка постала в бікіні
Американська акторка Шерон Стоун під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарна американська акторка, колишня модель та продюсерка Шерон Стоун здивувала публіку своїм зовнішнім виглядом. Популярна 65–річна зірка Голлівуду показала фотографію в бікіні та шокувала своїх шанувальників стрункою фігурою.

Відповідну фотографію Шерон Стоун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Літня акторка вирішила показати шанувальникам те, що вона постійно ховала за одежею. Так, 65–річна голлівудська зірка показала своє струнке тіло у всій красі, викликавши захоплення у публіки. Дивлячись на фотографію, ніяк не вкладається в голові, що їй дійсно 65 років.

На знімку Шерон Стоун одягнена у бікіні зеленого кольору, який чітко підкреслював її форми. До образу американська зірка вирішила додати сонцезахисні окуляри.

"До літа готова", – коротко підписала свою фотографію легендарна американська акторка Шерон Стоун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фотографія відомої зірки набрала одразу ж понад 255 тисяч лайків та велику кількість коментарів, де шанувальники Шерон Стоун висловлювали свою думку. Дехто пише компліменти на адресу американської знаменитості, а хтось, навпаки, пише негативні коментарі.

"Зрозумійте, ви були знаменитістю, але ця поза здається незграбною в даний момент.. без образ", "Серйозно???? давай Шерон!!! Це безглуздо і егоцентрично з молодими дівчатами, але в нашому віці", "Мій кумир на все життя... Найкрасивіша і природніша жінка, неможлива... Досконалість відкидає Жінку без місця... Як же пощастило тим, хто тебе знає... коротше, Великий поцілунок від Madrid Bombón", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Шерон Стоун
Коментарі зі сторінки Шерон Стоун. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Шерон Стоун
Коментарі зі сторінки Шерон Стоун. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Шерон Стоун
Коментарі зі сторінки Шерон Стоун. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома голлівудська співачка Шерон Стоун втратила близьку людину.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Шерон Стоун заявила про те, як волонтерська діяльність зруйнувала її кар’єру.

Також ми повідомляли про те, що знаменита артистка Шерон Стоун втратила маленького племінника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB