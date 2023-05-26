65–річна Шерон Стоун показала свою фігуру в усій красі – акторка постала в бікіні

Американська акторка Шерон Стоун під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Легендарна американська акторка, колишня модель та продюсерка Шерон Стоун здивувала публіку своїм зовнішнім виглядом. Популярна 65–річна зірка Голлівуду показала фотографію в бікіні та шокувала своїх шанувальників стрункою фігурою.

Відповідну фотографію Шерон Стоун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Літня акторка вирішила показати шанувальникам те, що вона постійно ховала за одежею. Так, 65–річна голлівудська зірка показала своє струнке тіло у всій красі, викликавши захоплення у публіки. Дивлячись на фотографію, ніяк не вкладається в голові, що їй дійсно 65 років.

На знімку Шерон Стоун одягнена у бікіні зеленого кольору, який чітко підкреслював її форми. До образу американська зірка вирішила додати сонцезахисні окуляри.

"До літа готова", – коротко підписала свою фотографію легендарна американська акторка Шерон Стоун.

Фотографія відомої зірки набрала одразу ж понад 255 тисяч лайків та велику кількість коментарів, де шанувальники Шерон Стоун висловлювали свою думку. Дехто пише компліменти на адресу американської знаменитості, а хтось, навпаки, пише негативні коментарі.

"Зрозумійте, ви були знаменитістю, але ця поза здається незграбною в даний момент.. без образ", "Серйозно???? давай Шерон!!! Це безглуздо і егоцентрично з молодими дівчатами, але в нашому віці", "Мій кумир на все життя... Найкрасивіша і природніша жінка, неможлива... Досконалість відкидає Жінку без місця... Як же пощастило тим, хто тебе знає... коротше, Великий поцілунок від Madrid Bombón", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Шерон Стоун. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Шерон Стоун. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Шерон Стоун. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома голлівудська співачка Шерон Стоун втратила близьку людину.

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