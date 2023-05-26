65–летняя Шэрон Стоун показала свою фигуру во всей красе – актриса предстала в бикини

Полуголая Шэрон Стоун в бикини показала, почему 65 лет – это не приговор
Легендарная американская актриса, бывшая модель и продюсер Шэрон Стоун удивила публику своим внешним видом. Популярная 65–летняя звезда Голливуда показала фотографию в бикини и шокировала своих поклонников стройной фигурой.
Соответствующую фотографию Шэрон Стоун разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Пожилая актриса решила показать поклонникам то, что она постоянно прятала за одеждой. Так, 65–летняя голливудская звезда показала свое стройное тело во всей красе, вызвав восхищение у публики. Глядя на фотографию, никак не укладывается в голове, что ей действительно 65 лет.
На снимке Шэрон Стоун одета в бикини зеленого цвета, четко подчеркивающее ее формы. К образу американская звезда решила добавить солнцезащитные очки.
"К лету готова", – коротко подписала свою фотографию легендарная американская актриса Шэрон Стоун.
Фотография известной звезды набрала сразу более 255 тысяч лайков и большое количество комментариев, где поклонники Шэрон Стоун высказывали свое мнение. Кто–то пишет комплименты в адрес американской знаменитости, а кто–то, наоборот, пишет негативные комментарии.
"Поймите, вы были знаменитостью, но эта поза кажется неуклюжей в данный момент.. без обид", "Серьезно???? давай Шэрон!!! Это глупо и эгоцентрично с молодыми девушками, но в нашем возрасте", "Мой кумир на всю жизнь... Самая красивая и естественная женщина, невозможная... Совершенство отбрасывает Женщину без места... Как же повезло тем, кто тебя знает... короче, Большой поцелуй от Madrid Bombón", – высказались люди в комментариях.
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