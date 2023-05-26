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Полуголая Шэрон Стоун в бикини показала, почему 65 лет – это не приговор

26 мая 2023 23:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
65–летняя Шэрон Стоун показала свою фигуру во всей красе – актриса предстала в бикини
Американская актриса Шэрон Стоун во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарная американская актриса, бывшая модель и продюсер Шэрон Стоун удивила публику своим внешним видом. Популярная 65–летняя звезда Голливуда показала фотографию в бикини и шокировала своих поклонников стройной фигурой.

Соответствующую фотографию Шэрон Стоун разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Пожилая актриса решила показать поклонникам то, что она постоянно прятала за одеждой. Так, 65–летняя голливудская звезда показала свое стройное тело во всей красе, вызвав восхищение у публики. Глядя на фотографию, никак не укладывается в голове, что ей действительно 65 лет.

На снимке Шэрон Стоун одета в бикини зеленого цвета, четко подчеркивающее ее формы. К образу американская звезда решила добавить солнцезащитные очки.

"К лету готова", – коротко подписала свою фотографию легендарная американская актриса Шэрон Стоун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фотография известной звезды набрала сразу более 255 тысяч лайков и большое количество комментариев, где поклонники Шэрон Стоун высказывали свое мнение. Кто–то пишет комплименты в адрес американской знаменитости, а кто–то, наоборот, пишет негативные комментарии.

"Поймите, вы были знаменитостью, но эта поза кажется неуклюжей в данный момент.. без обид", "Серьезно???? давай Шэрон!!! Это глупо и эгоцентрично с молодыми девушками, но в нашем возрасте", "Мой кумир на всю жизнь... Самая красивая и естественная женщина, невозможная... Совершенство отбрасывает Женщину без места... Как же повезло тем, кто тебя знает... короче, Большой поцелуй от Madrid Bombón", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Шэрон Стоун
Комментарии со страницы Шэрон Стоун. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Шэрон Стоун
Комментарии со страницы Шэрон Стоун. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Шэрон Стоун
Комментарии со страницы Шэрон Стоун. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная голливудская певица Шэрон Стоун потеряла близкого человека.

Ранее мы рассказывали, что певица Шэрон Стоун заявила о том, как волонтерская деятельность разрушила ее карьеру.

Также мы сообщали о том, что знаменитая артистка Шэрон Стоун лишилась маленького племянника.

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