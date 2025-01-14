Анна Трінчер показала білизну у напівпрозорому вбранні — фото

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Відома українська співачка Анна Трінчер після відпочинку на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Куршевелі полетіла на Балі. Зірка поділилася новими спокусливими кадрами.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах співачка каталася вулицями острова на мотоциклі у зухвалому вбранні. Анна показалася у напівпрозорому леопардовому костюмі, що складався із короткого топу та обтислої спідниці. Крізь вбрання зірки просвічувало спіднє чорного кольору. Дівчина доповнила свій образ сріблястою сумочкою.

"На Балі", — підписала відео зірка.

Шанувальники оцінили нові кадри зірки та побажали їй вдалого відпочинку.

Коментарі під відео Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше зірка випустила пісню "Треш" та здивувала кліпом до неї. А також артситка похизувалася фігурою на модному курорті Франції.