Анна Тринчер травмировалась на Бали и показала последствия — видео

Певица Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер отдыхает с подругами на индонезийском острове Бали. Впрочем, именно там молодая артистка оказалась в неприятной ситуации, после которой на ее теле остались синяки.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Анны Тринчер.

Читайте также:

Анна Тринчер травмировалась на Бали

По словам певицы, она снимала рекламу любимого скраба для тела. В один из моментов, нужно было переставить огромное зеркало. Тринчер не удержалась и упала на него. Зеркало разлетелось на осколки.

После этого певицу длительное время трясло. Она не могла подняться с кровати. Тринчер показала на камеру, как нервно дрожат ее пальцы на руке.

Анна Тринчер разбила зеркало. Скриншоты: Instagram/annatrincher_official

Певица заставила волноваться и свою подругу Валерию. Она услышала громкий звук разбитого зеркала. Но Тринчер сначала не кричала и не издавала звуков. Поэтому подруга подумала, что знаменитость умерла. Впрочем, по ее словам, впоследствии поняла, что это не так. Украинки не скрывали своих слез на камеру.

Как отреагировал менеджмент отеля на поврежденное зеркало, Тринчер своим подписчикам не рассказала.

Подруга Анны Тринчер, Валерия. Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показалась в нижнем белье на отдыхе в Куршевеле. Также мы рассказывали, что Тринчер призналась в многолетней борьбе с пищевыми расстройствами.