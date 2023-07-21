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Наречена Дантеса показала відверте фото на прийомі у масажиста

21 липня 2023 09:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наречена Дантеса показала відверте фото на прийомі у масажиста
Бізнесвуман Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна, яка зустрічаєтсья зі співаком Володимиром Дантесом, порадувала фоловерів відвертим фото. Жінка опублікувала знімок з прийому у масажиста.

Допис Даша зробила у своєму Instagram.

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Рестораторка нещодавно завітала на процедуру в Києві. Даша лише у спідньому сфотографувалася коло масажного ліжка і розповіла, як емоційне впливає на фізичне.

"Чим більше моє емоційне навантаження, тим більше я починаю турбуватися про тіло фізичне. Остеопат, масаж, обгортання, — простий рецепт..." — розповіла Кацуріна.

 

Бізнесвуман Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

На фото, які Кацуріна запостила у фотоблогу, вона постала майже оголеною, тим самим похизувавшись струнким тілом. Пікантні місця дівчина Дантеса прикрила рушником та смайлом.

Побачивши відверте фото, Дантес не втримався від коментаря: "Ну це якийсь... МАСКАрад".

Нагадаємо, співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Раніше стало відомо, що весілля Дорофєєвої було камерним, а сукню наречена побачила під час модного показу.

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