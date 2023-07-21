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Невеста Дантеса показала откровенное фото на приеме у массажиста

21 июля 2023 09:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Невеста Дантеса показала откровенное фото на приеме у массажиста
Бизнесвуман Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер и ресторатор Даша Кацурина, которая встречается с певцом Владимиром Дантесом, порадовала фолловеров откровенным фото. Женщина опубликовала снимок на приеме у массажиста.

Пост Даша сделала в своем Instagram.

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Ресторатор недавно посетила процедуру в Киеве. Даша в одном белье сфотографировалась у массажной кровати и рассказала, как эмоциональное воздействует на физическое.

"Чем больше моя эмоциональная нагрузка, тем больше я начинаю беспокоиться о теле физическом. Остеопат, массаж, обертывание, — простой рецепт..." — рассказала Кацурина.

 

Бизнесвуман Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

На фото, которые Кацурина запостила в фотоблоге, она предстала почти обнаженной, тем самым похваставшись стройным телом. Пикантные места девушка Дантеса прикрыла полотенцем и смайлом.

Увидев окровенное фото, Дантес не удержался от комментария: "Ну, это какой-то... МАСКАрад" .

Напомним, певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-супруги Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Ранее стало известно, что свадьба Дорофеевой была камерной, а платье невеста увидела во время модного показа.

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