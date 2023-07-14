Екологічна сукня "бохо" та лише близькі люди: яким було весілля Дорофєєвої та Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Нещодавно Надя Дорофєєва здивувала новиною, що вийшла заміж за ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна. Весілля було камерним, а сукню наречена побачила під час модного показу.

Про це пише Vogue.

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Церемонія — найголовнійший елемент

Про весілля закохані повідомили в Instagram, опублікувавши спільний пост: "Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є". На фото, якими пара поділилася у соціальній мережі, вони позують у весільних вбраннях і демонструє свої обручки на безіменних пальцях.

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Надя обрала силуетну сукню в богемному стилі екологічного українського бренду TG Botanical, делікатну вуаль ручної роботи The Coat by Katya Silchenko і ботильйони-табі Maison Margiela.

"Мені хотілося простоти, природності. Я просто прийшла на примірку до TG Botanical, тому що побачила цю неймовірну колекцію на Copenhagen Fashion Week, і одразу закохалася в цю сукню. Вона не є весільною, але я зрозуміла, що я саме в ній хочу вийти заміж. По допомогу з фатою я звернулася до Каті Сильченко. Це важливий елемент весільного наряду, і вона мала ідеально доповнити сукню. Фата вийшла абсолютно нестандартна, Катя з командою поєднали в ній різні тканини і фактури, і зробили мені сюрприз — вишили на ній наші ініціали", — розповідає Надя Дорофєєва.

Наречений одягнув піджак Maison Margiela, штани вільного крою, білу сорочку, кеди і кепку, яку подарувала йому Надя.

"Для Міші ми пошили костюм, який так і не використали. Тому що це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша виглядав як Міша. За два дні до церемонії разом з Танею Немченко підібрали цей образ", — говорить артистка.

На церемонії були присутні близькі та друзі пари.

"Церемонія для мене — найголовніший елемент весілля, це про кохання, емоції, почуття. І вона вийшла емоційно-потужною. Церемоніймейстером була моя подруга Лера Бородіна, яка сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості, це й було так чуттєво і потужно. Це було єднання", — каже співачка.

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Фото: Andrew Grey

Публікація про весілля Наді та Міши для багатьох колег Дорофєєвої та Кацуріна ця новина стала несподіванкою.

Нагадаємо, Володимир Дантес відверто висловився про тоді ще ймовірне весілля колишньої дружини Наді Дорофєєвої.