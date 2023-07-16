Дантес розповів, чому повідомив про розлучення з Дорофєєвою на початку повномасштабного вторгнення

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Співак Володимир Дантес повідомив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І це не було співпадінням.

Про це співак Володимир Дантес розповів в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Не хочеться лицемірити

Дантес зізнається, вони з Дорофєєвою ще до офіційного розлучення почали віддалятися. Артисти відчували, ніби ведуть окреме життя.

"Десь чув, що 10 років ти будуєш ідеальну родину, спочатку для себе, потім десь через 3 роки для Інстаграму. Авжеж, навколо всі кажуть, що ви найгарніша пара. Ти думаєш, дійсно! Починаєш під ось це підлаштовуватись. Починається плутанина, що відбувається між вами? Ви проєкт під назвою "родина" чи дійсно родина? Це дивно. Ми в цьому удвох знаходились, але я завжди думаю про когось, — говорить артист і додає, що не міг одразу повідомити про розлучення. — Зробив би я так, всі її фанати знесли б мене".

За словами співака, коли він перестав приховувати правду про особисте життя, то йому стало значно легше.

"Крім глобальної трагедії, є ще особиста. Я буду казати за себе, мені треба було якийсь тягар, який я можу розрулити, скинути з себе. У нас нічого не було зрозуміло в країні, ще і тут відповідальність на тобі зайва емоційна. І хочеться цього позбутися. Не хочеться лицемірити. І це був класний момент, здавалося, всім буде все одно. І стало легше", — розповів Володимир Дантес, який тим самим моментом обрав повномаштабне вторгнення.

Співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Публікація про весілля Наді та Міші для багатьох колег Дорофєєвої та Кацуріна стала несподіванкою.