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Наркоторговця, причетного до смерті відомого актора, засудили до 30 місяців в'язниці

26 липня 2023 15:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наркоторговця, причетного до смерті відомого актора, засудили до 30 місяців в'язниці
Актор Майкл Кеннет Вільямс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майже два роки тому, у вересні 2021-го, від передозування наркотиками помер американський актор Майкл Кеннет Вільямс. Чотириразовому номінанту премії "Еммі", більш відомому завдяки серіалу "Дроти" було лише 54 роки. Чоловіку, причетного до смерті зірки, винесли вирок. 

Про це повідомляє видання People.

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72-річного Карлоса Маккі засудили до 2,5 років в'язниці. Також чоловікові було наказано відбути три роки під наглядом, в тому числі у стаціонарному наркологічному спецзакладі. Маккі був одним із чотирьох чоловіків, які входили до організації з торгівлі наркотиками, відомої як DTO. Її учасників було заарештовано та звинувачено у змові з метою розповсюдження та володіння з метою розповсюдження аналога фентанілу, фентанілу та героїну.

Ще трьом звинуваченим винесуть вироки 18 серпня та 26 вересня. Прокурори вимагали, щоб Маккі отримав щонайменше чотири роки ув’язнення. 

Про актора

Професійна кар'єра Майкла Кеннета Вільямса почалася в 1990-х. Він знімався у кліпах Мадонни та Джорджа Майкла, а потім його запросили на телебачення.  Популярність актору принесла прем'єра серіалу "Дроти", в якому Майклу дісталася роль Омара Літтла. Телезірка був кілька разів номінований на премію "Еммі" за ролі в серіалах "Одного разу вночі", "Країна Лавкрафта" та "Коли вони нас побачать".

Актор Майкл Кеннет Вільямс. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті онука Роберта Де Ніро від передозування наркотиками. Також ми розповідали, що співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів.

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