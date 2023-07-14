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Поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті онука Роберта Де Ніро

14 липня 2023 08:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті онука Роберта Де Ніро
Актор Роберт Де Ніро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні голлівудський актор Роберт Де Ніро похоронив 19-річного онука Леонардо, сина своєї старшої доньки Дрени.  Хлопець помер від передозування наркотиками. Поліція вже затримала підозрювану по гучній справі. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Поліціянти затримали жінку, яка, на їхню думку, безпосередньо пов’язана зі смертю Леонардо від передозування. Джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що 20-річна жінка була затримана в у Нью-Йорку. Поліція та федерали вважають, що вона продала наркотики Леонардо перед його смертю. Поки невідомо, які саме звинувачення їй висунуть.

Влада ще не оприлюднила офіційну причину смерті зіркового онука. Проте минулого тижня його мати, Дрена Де Ніро, сказала: "Хтось продав йому таблетки з фентанілом, про які вони знали, але все одно продав їх йому".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drena (@drenadeniro)

Правоохоронні органи розглядають смерть Леонардо як передозування. Хлопця знайшли у власній кімнаті в сидячій позиції. Біля його тіла виявили наркотики та засоби для їхнього вживання.

Леонардо Де Ніро 2018 року знявся у фільмі "Народження зірки", зігравши сина найкращого друга Бредлі Купера, Джорджа. Також зірковий онук з'явився в американо-португальській стрічці "Кабаре Максим".

Нагадаємо, раніше ми писали, що була оприлюднена причина смерті актора Адама Річі, якого називали "молодшим братом Америки". Також ми розповідали, що новоспечений батько Роберт Де Ніро показав фото одномісячної доньки та назвав її ім'я.

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