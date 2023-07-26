Наркоторговец, причастный к смерти известного актера, приговорен к 30 месяцам тюрьмы

Актер Майкл Кеннет Уильямс. Фото: Google

Почти два года назад, в сентябре 2021-го, от передозировки наркотиками скончался американский актер Майкл Кеннет Уильямс. Четырехкратному номинанту премии "Эмми", более известному благодаря сериалу "Проволоки", было всего 54 года. Мужчине, причастного к смерти звезды, вынесли приговор.

Об этом сообщает издание People.

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72-летний Карлос Макки приговорен к 2,5 годам тюрьмы. Также мужчине было приказано отбыть три года под наблюдением, в том числе в стационарном наркологическом спецучреждении. Макки был одним из четырех мужчин, входивших в организацию по торговле наркотиками, известной как DTO. Ее участники были арестованы и обвинены в сговоре с целью распространения и владения с целью распространения аналога фентанила, фентанила и героина.

Еще троим обвиняемым вынесут приговоры 18 августа и 26 сентября. Прокуроры потребовали, чтобы Макки получил не менее четырех лет заключения.

Об актере

Профессиональная карьера Майкла Кеннета Уильямса началась в 1990-х. Он снимался в клипах Мадонны и Джорджа Майкла, а затем был приглашен на телевидение. Известность актеру принесла премьера сериала "Проволоки", в котором Майклу досталась роль Омара Литтла. Телезвезда была несколько раз номинирована на премию "Эмми" за роли в сериалах "Однажды ночью", "Страна Лавкрафта" и "Когда они нас увидят".

Актер Майкл Кеннет Уильямс. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти внука Роберта Де Ниро от передозировки наркотиками. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям.