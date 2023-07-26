Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Наркоторговец, причастный к смерти известного актера, приговорен к 30 месяцам тюрьмы arrow

Наркоторговец, причастный к смерти известного актера, приговорен к 30 месяцам тюрьмы

26 июля 2023 15:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наркоторговец, причастный к смерти известного актера, приговорен к 30 месяцам тюрьмы
Актер Майкл Кеннет Уильямс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти два года назад, в сентябре 2021-го, от передозировки наркотиками скончался американский актер Майкл Кеннет Уильямс. Четырехкратному номинанту премии "Эмми", более известному благодаря сериалу "Проволоки", было всего 54 года. Мужчине, причастного к смерти звезды, вынесли приговор.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Наказание за наркоторговлю

72-летний Карлос Макки приговорен к 2,5 годам тюрьмы. Также мужчине было приказано отбыть три года под наблюдением, в том числе в стационарном наркологическом спецучреждении. Макки был одним из четырех мужчин, входивших в организацию по торговле наркотиками, известной как DTO. Ее участники были арестованы и обвинены в сговоре с целью распространения и владения с целью распространения аналога фентанила, фентанила и героина.

Еще троим обвиняемым вынесут приговоры 18 августа и 26 сентября. Прокуроры потребовали, чтобы Макки получил не менее четырех лет заключения.

Об актере

Профессиональная карьера Майкла Кеннета Уильямса началась в 1990-х. Он снимался в клипах Мадонны и Джорджа Майкла, а затем был приглашен на телевидение. Известность актеру принесла премьера сериала "Проволоки", в котором Майклу досталась роль Омара Литтла. Телезвезда была несколько раз номинирована на премию "Эмми" за роли в сериалах "Однажды ночью", "Страна Лавкрафта" и "Когда они нас увидят".

Актер Майкл Кеннет Уильямс. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти внука Роберта Де Ниро от передозировки наркотиками. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз