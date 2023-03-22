Наркоз под песню Павлика: молодая жена артиста сделала пластические операции

Блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова

Блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, осуществила свою мечту. Она сделала несколько пластических операций.

Об этом блогер рассказала в своих Instastories.

Подробности

Репяхова, которая младше Павлика почти на 30 лет, отважилась на ринопластику и липофиллинг подбородка. Под наркоз Екатерина входила под любимую песню звездного мужа. Как настоящий блогер она, с помощью ассистента, все снимала на видео.

По словам Репяховой, Виктор Павлик был против пластики. Певец даже говорил ей, что не приедет в больницу. Впрочем, после операции Народный артист Украины приехал поддержать жену, которую в шутку назвал Франкенштейном.

После операций Репяхова рассказала о своем самочувствии. По ее словам, самым тяжелым было то, что нос не дышал. Сложнее всего оказались два часа после операции. Также у блогера болел живот, потому что оттуда хирурги брали жир, чтобы добавить его в подбородок. Репяхова не скрывает — она ненавидела свой двойной подбородок.

Первая ночь после операции для Репяховой также далась непросто. Блогер, которая в июне 2021 года родила сына Павлика, почти не спала.

Напомним, ранее мы писали, откровенную фотосессию супруги Виктора Павлика раскритиковали в соцсетях. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.