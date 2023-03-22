Наркоз под песню Павлика: молодая жена артиста сделала пластические операции
Блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, осуществила свою мечту. Она сделала несколько пластических операций.
Об этом блогер рассказала в своих Instastories.
-
В Минэнерго рассказали, как последние атаки рф повлияли на энергосистему Украины
-
Литва планирует запретить россиянам покупать недвижимость и получать гражданство
-
Россия планирует "добровольно" сократить добычу нефти
-
Прокуратура взяла под стражу коллаборантку, ставшую "должностной" во время оккупации Двуречной
-
Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты — Гуменюк
-
Швейцарский парламент на год отложил решение о реэкспорте оружия: в чем причина
-
Лионель Месси решил вернуться в "Барселону" по важной причине
-
Селезнев озвучил ряд причин ночных атак россиян дронами-камикадзе
-
В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно
-
Повышение зарплат военным: что заявили в Раде
Подробности
Репяхова, которая младше Павлика почти на 30 лет, отважилась на ринопластику и липофиллинг подбородка. Под наркоз Екатерина входила под любимую песню звездного мужа. Как настоящий блогер она, с помощью ассистента, все снимала на видео.
По словам Репяховой, Виктор Павлик был против пластики. Певец даже говорил ей, что не приедет в больницу. Впрочем, после операции Народный артист Украины приехал поддержать жену, которую в шутку назвал Франкенштейном.
После операций Репяхова рассказала о своем самочувствии. По ее словам, самым тяжелым было то, что нос не дышал. Сложнее всего оказались два часа после операции. Также у блогера болел живот, потому что оттуда хирурги брали жир, чтобы добавить его в подбородок. Репяхова не скрывает — она ненавидела свой двойной подбородок.
Первая ночь после операции для Репяховой также далась непросто. Блогер, которая в июне 2021 года родила сына Павлика, почти не спала.
Напомним, ранее мы писали, откровенную фотосессию супруги Виктора Павлика раскритиковали в соцсетях. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.