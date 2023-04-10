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Наслідує дядька Гаррі? Добірка найсмішніших фото королівського бешкетника принца Луї

10 квітня 2023 22:05
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як принц Луї став мемом: курйозні фото королівського спадкоємця
Принц Луї на заході разом з мамою, принцесою Уельською Кейт Міддлтон. Фото: Chris Jackson/Getty Images
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, який незабаром, 23 квітня, відзначить свій п'ятий день народження, з малечку відрізнявся непосидючістю та бунтарським характером. Вже в такому юному віці принц Луї встиг стати улюбленцем публіки та зіркою мемів через свої смішні гримаси на офіційних заходах. 

Пропонуємо подивитися добірку найсмішніших фотознімків королівського спадкоємця, які змусять вас сміятися до сліз. 

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Свій характер принц Луї показав ще у віці одного року, коли вперше вийшов на балкон Букінгемського палацу у складі королівської родини. 

Смішні фото принца Луї

Нікого не залишило байдужим й фото, де маленький принц виглядає у вікно поряд зі своєю сестричкою. 

Смішне фото спадкоємця королівської родини

Проте особливо хлопчик прославився під час Платинового ювілею королеви Єлизавети II у 2022 році. Фотографи буквально не встигали ловити курйозні моменти та смішні гримаси. Навіть королева ледве стримувала сміх!

Син Кейт Міддлтон: курйозні фото

Найкумедніші фотографії юного принца на балконі швидко стали мемами та розлетілися соціальними мережами. 

Найкумедніші фотографії юного принца Луї

"Який принц Луї сьогодні ти?" — зазвичай запитують стосовно наступної картинки.

Курйозні фото принца Луї

5 червня того ж року принц Луї разом із матір'ю Кейт Міддлтон, братом і сестрою відвідав театралізовану виставу в Лондоні. Вона була настільки довгою, що хлопчик відверто втомився, тому не приховував своїх емоцій.

Він грав з матір'ю і зухвало тримав її, сидів на колінах у дідуся Чарльза, кривлявся і не приховував своїх емоцій.

Добірка смішних фото сина Кейт Міддлтон

Витівки малого принца: син Кейт Міддлтон розсмішив соцмережі

Кумедні фото сина принца Вільєма

Як принц Луї розсмішив соцмережу

Онук принцеси Діани весь час корчив гримаси, махав емоційно руками та показував Кейт язика.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фотографи встигли також зняти, як хлопчик реагує на зауваження високопоставленої матері. Пізніше фото стало мемом в Мережі, а популярність маленького Луї почала з ще більшою силою рости вгору.

Як принц Луї став мемом: смішні фото королівського спадкоємця

Після публікації знімків багато хто вирішив, що Луї повторить долю принца Гаррі, якого в королівській родині всі вважали бунтарем, і який своїми витівками в юнацькі роки чимало зіпсував нерви високопосадовцям.

Луї багатьом почав нагадувати його дядька принца Гаррі в дитинстві. Син леді Ді також був бунтарем. Можливо, хлопчик успадкував характер герцога Сассекського.

Принц Луї та Принц Гаррі: смішні фото

Та як буде насправді, покаже час. Поки що він — зірка папараці та абсолютне втілення дитячої безпосередності.

Принц Луї з сім'єю на балконі Букінгемського палацу

 

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти з біографії єдиного чоловіка Єлизавети II, принца Філіпа. 

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