Перший Великдень королівської родини без Єлизавети ІІ: фоторепортаж
Члени британської королівської родини відвідали службу у каплиці Святого Георгія (Віндзор, Англія) з нагоди Великодня. Це стало першим святкуванням релігійного свята без Єлизавети II, яка померла минулого року.
Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже фотографії єднання королівської родини.
Сімейну процесію очолювали король Чарльз III із дружиною Каміллою Паркер-Боулз. За ними йшли одіозний принц Ендрю, який через секс-скандал став рідше з'являтися на публіці, принцеса Анна, вагітна принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком, принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та інші члени родини.
Спадкоємці корони, принц Вільям та Кейт Міддлтон, вперше взяли на службу всіх трьох дітей — Джорджа, Шарлотту та Луї. Багатьох британців це здивувало, оскільки принц Луї раніше неодноразово опинявся в центрі уваги громадськості через свою поведінку на офіційних заходах. У мережі з'явилися чутки, що через це він навіть може пропустити коронацію свого діда, яка пройде 6 травня.
Принцеса Уельська для відвідування служби обрала кобальтово-синє пальто Catherine Walker, у якому вже раніше виходила у світ. Образ вона доповнила витонченим капелюшком та клатчем у тон, а також бежевими туфлями-човниками на високих підборах. В образах усіх її трьох дітей також був синій.
Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти з біографії єдиного чоловіка Єлизавети II, принца Філіпа. Також ми розповідали, чому Чарльз III та Камілла не відсвяткували річницю весілля.