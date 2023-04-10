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Перший Великдень королівської родини без Єлизавети ІІ: фоторепортаж

10 квітня 2023 09:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Члени британської королівської родини. Фото: Reuters/EUROP ROY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Члени британської королівської родини відвідали службу у каплиці Святого Георгія (Віндзор, Англія) з нагоди Великодня. Це стало першим святкуванням релігійного свята без Єлизавети II, яка померла минулого року.

Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже фотографії єднання королівської родини. 

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Фото: Reuters/EUROP ROY
Принцеса Євгенія, Юджинія Вікторія Єлена Йоркська. Фото: Reuters/EUROP ROY
Принцеса Беатріс Елізабет Марія Йоркська. Фото: Reuters/EUROP ROY 
Принц Ендрю, герцог Йоркський. Фото: Reuters/EUROP ROY
Фото: Reuters/EUROP ROY
Король Чарльз III. Фото: Reuters/EUROP ROY

Спадкоємці корони, принц Вільям та Кейт Міддлтон, вперше взяли на службу всіх трьох дітей — Джорджа, Шарлотту та Луї. Багатьох британців це здивувало, оскільки принц Луї раніше неодноразово опинявся в центрі уваги громадськості через свою поведінку на офіційних заходах. У мережі з'явилися чутки, що через це він навіть може пропустити коронацію свого діда, яка пройде 6 травня.

Принцеса Уельська для відвідування служби обрала кобальтово-синє пальто Catherine Walker, у якому вже раніше виходила у світ. Образ вона доповнила витонченим капелюшком та клатчем у тон, а також бежевими туфлями-човниками на високих підборах. В образах усіх її трьох дітей також був синій. 

Фото: Reuters/EUROP ROY
Фото: Reuters/EUROP ROY

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти з біографії єдиного чоловіка Єлизавети II, принца Філіпа. Також ми розповідали, чому Чарльз III та Камілла не відсвяткували річницю весілля.

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