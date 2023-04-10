Как принц Луи стал мемом: курьезные фото королевского наследника

Принц Луи на мероприятии вместе с мамой, принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который вскоре, 23 апреля, отметит свой пятый день рождения, с детства отличался непоседливостью и бунтарским характером. Уже в таком юном возрасте принц Луи успел стать любимцем публики и звездой мемов из-за своих смешных гримас на официальных мероприятиях.

Предлагаем посмотреть подборку самых смешных фотоснимков королевского наследника, которые заставят вас смеяться до слез.

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Свой характер принц Луи показал еще в возрасте одного года, когда впервые вышел на балкон Букингемского дворца в составе королевской семьи.

Никого не оставило безразличным и фото, где маленький принц смотрит в окно рядом со своей сестренкой.

Однако особенно мальчик прославился во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году. Фотографы не успевали ловить курьезные моменты и смешные гримасы. Даже королева едва сдерживала смех!

Самые забавные фотографии юного принца на балконе быстро стали мемами и разлетелись в социальных сетях.

"Какой принц Луи сегодня ты?" — обычно спрашивают по поводу следующей картинки.

5 июня того же года принц Луи вместе с матерью Кейт Миддлтон, братом и сестрой посетил театрализованное представление в Лондоне. Оно было настолько длинным, что мальчик откровенно устал, потому не скрывал своих эмоций.

Он играл с матерью и дерзко держал ее, сидел на коленях у дедушки Чарльза, кривлялся и не скрывал своих эмоций.

Внук принцессы Дианы все время корчил гримасы, махал эмоционально руками и показывал Кейт язык.

Фотографы успели снять, как мальчик реагирует на замечания высокопоставленной матери. Позже фото стало мемом в Сети, а популярность маленького Луи начала с еще большей силой расти вверх.

После публикации снимков многие решили, что Луи повторит судьбу принца Гарри, которого в королевской семье все считали бунтарем, и который своими проделками в юношеские годы немало испортил нервы высокопоставленным лицам.

Луи многим стал напоминать его дядю принца Гарри в детстве. Сын леди Ди тоже был бунтарем. Возможно, мальчик унаследовал характер герцога Сассекского.

Но как будет на самом деле, покажет время. Пока он звезда папарацци и абсолютное воплощение детской непосредственности.

Напомним, ранее мы писали интересные факты по биографии единственного мужа Елизаветы II, принца Филиппа.