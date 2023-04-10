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Подражает дяде Гарри? Подборка самых смешных фото королевского дебошира принца Луи

10 апреля 2023 22:05
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как принц Луи стал мемом: курьезные фото королевского наследника
Принц Луи на мероприятии вместе с мамой, принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Фото: Chris Jackson/Getty Images
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который вскоре, 23 апреля, отметит свой пятый день рождения, с детства отличался непоседливостью и бунтарским характером. Уже в таком юном возрасте принц Луи успел стать любимцем публики и звездой мемов из-за своих смешных гримас на официальных мероприятиях.

Предлагаем посмотреть подборку самых смешных фотоснимков королевского наследника, которые заставят вас смеяться до слез.

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Свой характер принц Луи показал еще в возрасте одного года, когда впервые вышел на балкон Букингемского дворца в составе королевской семьи.

Смешные фото принца Луи

Никого не оставило безразличным и фото, где маленький принц смотрит в окно рядом со своей сестренкой.

Смешное фото наследника королевской семьи

Однако особенно мальчик прославился во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году. Фотографы не успевали ловить курьезные моменты и смешные гримасы. Даже королева едва сдерживала смех!

Сын Кейт Миддлтон: курьезные фото

Самые забавные фотографии юного принца на балконе быстро стали мемами и разлетелись в социальных сетях.

Самые забавные фотографии юного принца Луи

"Какой принц Луи сегодня ты?" — обычно спрашивают по поводу следующей картинки.

Курьезные фото принца Луи

5 июня того же года принц Луи вместе с матерью Кейт Миддлтон, братом и сестрой посетил театрализованное представление в Лондоне. Оно было настолько длинным, что мальчик откровенно устал, потому не скрывал своих эмоций.

Он играл с матерью и дерзко держал ее, сидел на коленях у дедушки Чарльза, кривлялся и не скрывал своих эмоций.

Подборка смешных фото сына Кейт Миддлтон

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Внук принцессы Дианы все время корчил гримасы, махал эмоционально руками и показывал Кейт язык.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by T. Edit (@tribunedit)

Фотографы успели снять, как мальчик реагирует на замечания высокопоставленной матери. Позже фото стало мемом в Сети, а популярность маленького Луи начала с еще большей силой расти вверх.

Как принц Луи стал мемом: смешные фото королевского наследника

После публикации снимков многие решили, что Луи повторит судьбу принца Гарри, которого в королевской семье все считали бунтарем, и который своими проделками в юношеские годы немало испортил нервы высокопоставленным лицам.

Луи многим стал напоминать его дядю принца Гарри в детстве. Сын леди Ди тоже был бунтарем. Возможно, мальчик унаследовал характер герцога Сассекского.

Принц Луї та Принц Гаррі: смішні фото

Но как будет на самом деле, покажет время. Пока он звезда папарацци и абсолютное воплощение детской непосредственности.

Принц Луи с семьей на балконе Букингемского дворца

Напомним, ранее мы писали интересные факты по биографии единственного мужа Елизаветы II, принца Филиппа.

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