Настя Каменських розповіла, як відсвяткувала свій день народження

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

Вчора, 4 травня, свій день народження святкувала співачка Настя Каменських. Зірці українського шоу-бізнесу виповнилось 36 років. Артистка зустріла свято прямо на сцені у Черкасах — під час концерту в рамках туру "Я — Україна".

Новини.LIVE розкаже, як пройшов зірковий день народження.

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Команда артистки зробила їй сюрприз та винесла на сцену торт. Настю привітав чоловік, репер Потап: він записав чуттєве відеозвернення та передав букет квітів для співачки.

Репер Потап вітає Настю Каменських з днем народження. Фото: менеджмент артистки

У концертному залі була присутня мама співачки, Лідія Петрівна. Настя Каменських емоційно та щиро виразила їй вдячність за всю ту підтримку, яку вона отримала від неї. Також зі сцени Каменських загадала бажання, щоб усі ми жили у вільній країні.

Під час концерту Настя продала на аукціоні власноруч розмальоване худі. Усі зібрані гроші підуть на закупівлю авто для батальйону "АЗОВ".

Також у спеціальному відео Каменських привітали колеги по шоу-бізнесу, військові, підопічні благодійних фондів, вихованці дитячого будинку в Тернополі, до якого артистка неодноразово приїжджала з візитом. А саме Юлія з дочкою та дівчинка Даша, що бореться з онкологією. Свого часу Настя зробила для них сюрприз і зустрілась з ними в Лондоні.

"Я дуже розчулена такою кількістю привітань, особливо приємно і неочікувано було отримати їх від наших захисників, від людей, яким я колись чимось допомогла. Я вчергове переконалась, що бути для когось корисною та допомагати — це дуже круто і все це тобі потім повертається сторазово. Тому закликаю усіх допомагати настільки, наскільки це можливо. В рамках туру "Я — Україна" ми збираємо гроші на авто для батальйону "АЗОВ" і найкращим подарунком для мене буде ваш донат! Посилання на банку ви зможете знайти в моєму Instagram", — прокоментувала свій день народження Каменських.

Також ми розповідали, що Потап одним з перших привітав Каменських з днем народження: що відповіла співачка. Також ми розповідали, що Настя Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу.