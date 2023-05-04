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"Моє жабенятко": Потап привітав Каменських з днем народження — співачка відповіла

4 травня 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Моє жабенятко": Потап привітав Каменських з днем народження — співачка відповіла
Репер Потап та співачка Настя Каменських. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 4 травня, свій день народження святкує співачка Настя Каменських. Зірці українського шоу-бізнесу виповнилось 36 років. Одним з перших відому іменинницю привітав її чоловік, репер Потап (Олексій Потапенко).

Відповідну публікацію він зробив у своєму Instagram.

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Побажання від Потапа

Після чуток про ймовірне розлучення, які Настя та Олексій публічно спростували, в інформаційному просторі навколо зіркової парочки запанував "штиль". Потап майже нічого не публікує в соцмережах, та за інформацією деяких зіркових блогерів, живе в Іспанії. Настя тим часом їздить містами України з концертами.

У своєму Instagram Потап опублікував дещо обрізане та нечітке фото зіркової дружини. У підпису репер не стримувався. 

"Найкраща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша пані, найдобріше серце, найкрасивіша душа це все ти Настю, моє жабенятко. Я закоханий в тебе шалено і до нестями, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати і перемагати! Люблю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок. З днем народження найкрасивіша жінка у Всесвіті! Я тебе люблю", — зворушливо написав Потап. 

Прокинувшись рано вранці, Каменських подякувала чоловіку в коментарях. "Дякую коханий, дякую моє сонечко! Я тебе дуже люблю", — написала Настя. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу. Також ми розповідали, що на тлі чуток про розлучення Настю Каменських помітили в столичному парку: вона була не з Потапом.

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