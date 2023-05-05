Настя Каменских рассказала, как отпраздновала свой день рождения

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки

Вчера, 4 мая свой день рождения праздновала певица Настя Каменских. Звезде украинского шоу-бизнеса исполнилось 36 лет. Артистка встретила праздник прямо на сцене в Черкассах — во время концерта в рамках тура "Я — Україна".

Новини.LIVE расскажет, как прошел звездный день рождения.

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Команда артистки преподнесла ей сюрприз и вынесла на сцену торт. Настю поздравил муж, рэпер Потап: он записал чувственное видеообращение и передал букет цветов для певицы.

Рэпер Потап поздравляет Настю Каменских с днем рождения. Фото: менеджмент артистки

В концертном зале присутствовала мама певицы Лидия Петровна. Настя Каменских эмоционально и искренне выразила ей благодарность за всю поддержку, которую она получила от нее. Также со сцены Каменских загадала желание, чтобы все жили в свободной стране.

Во время концерта Настя продала на аукционе собственноручно разрисованное худи. Все собранные деньги пойдут на покупку авто для батальона "АЗОВ".

Также в специальном видео Каменских поздравили коллеги по шоу-бизнесу, военные, подопечные благотворительных фондов, воспитанники детского дома в Тернополе, в который артистка неоднократно приезжала с визитом. А именно Юлия с дочерью и девочка Даша, борющаяся с онкологией. В свое время Настя преподнесла для них сюрприз и встретилась с ними в Лондоне.

"Я очень умилена таким количеством поздравлений, особенно приятно и неожиданно было получить их от наших защитников, от людей, которым я когда-то чем помогла. Я в очередной раз убедилась, что быть для кого-то полезной и помогать — это очень круто и все это тебе потом возвращается стократно. Поэтому призываю всех помогать настолько, насколько это возможно. В рамках тура "Я — Україна" мы собираем деньги на авто для батальона "АЗОВ" и лучшим подарком для меня будет ваш донат! Ссылку на банку вы сможете найти в моем Instagram", — прокомментировала свой день рождения Каменских.

Также мы рассказывали, что Потап одним из первых поздравил Каменских с днем рождения: что ответила певица. Также мы рассказывали, что Настя Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды.